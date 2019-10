Ryssland tog kliv mot EM med seger mot Skottland – här är torsdagens alla resultat och ställningen i grupperna

I Polens 3-0-seger mot Lettland blev det, som så många andra gånger, Robert Lewandowski som blev avgörande för polackerna. Anfallaren gjorde 1-0 i den nionde minuter i ett helt fritt läge efter ett smart instick av Sebastian Szumanski. 2-0 kom på ett inlägg från vänster av Kamil Gorsicki, där Bayern München-anfallaren behärskat slog in bollen i hörnet bakom Andris Vaņins. Han fastställde slutresultatet och fullbordade sitt hattrick en kvart från slutet, när rakade in 3-0 från nära håll. Polen toppar tack vare seger grupp G, tre poäng före Österrike och fem poäng före Nordmakedonien och Slovenien.

I samma grupp slog nämligen Österrike Israel med 3-1. Israel kunde dock ta ledningen efter en riktig kanonträff av Eran Zahavi, men mål från Valentino Lazaro, Martin Hinteregger och Marcel Sabitzer gav Österrike segern. I samma grupp kunde Nordmakedonien slå Slovenien efter att Elif Elmas stått för bägge målen. Josip Ilicic reducerade visserligen på straff på tilläggstid, men Slovakien kom inte närmre än 2-1.

I grupp E, där Kroatien vann med 3-0 mot Ungern, spelade Slovakien och Wales 1-1. Kieffer Moore, i blott hans andra landskamp, gav Wales ledningen i första halvleken, men Juraj Kucka kvitterade i den andra och säkrade en viktig poäng för gästerna. Det gör att Slovakien är tvåa i gruppen på tio poäng, tre efter Kroatien, medan Wales är fyra med sju. Ungern ligger mellan lagen som trea med nio poäng, medan jumbon Azerbajdzjan har en poäng.

I samma grupp som Belgien slog San Marino med 9-0 och blev klara för EM nästa år möttes även Ryssland och Skottland. Då tog Ryssland ett stort steg mot EM nästa år, när de vann med 4-0. Den väldige Artiom Dzjuba gjorde både det första och det sista, medan Magomed Ozdojev gjorde det andra innan Aleksandr Golovin fastställde slutresultatet till 4-0. Ryssarna rycker därmed från Cypern och har nu 18 poäng, vilket är åtta före cyprioterna med tre omgångar kvar av kvalet. Cypern slog tidigare under dagen Kazakstan med 2-1 efter en vändning från underläge med 1-0 med kvarten kvar.

Nederländerna vände och vann mot Nordirland i Grupp C med 3-1 efter en sen vändning. I samma grupp kunde Karol Mets och hans Estland spela in deras första poäng för kvalet när de mötte Vitryssland. Matchen slutade mållöst, 0-0, vilket gör att Estland är kvar som jumbo i Grupp C med bara en poäng, medan Vitryssland har fyra. De tre topplagen Nederländerna, Tyskland och Nordirland har alla tolv poäng var.