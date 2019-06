Så gick det i EM-kvalet: Modrics Kroatien besegrade Bales Wales

Kroatien-Wales 2-1 (1-0)

Det vankades stormöte i Osijek mellan klubbkamraterna Gareth Bales Wales och Luka Modrić:s Kroatien. Hemmalaget kom till matchen med en något tveksam form efter den senaste chock-förlusten borta mot Ungern. Wales däremot, dem vann med uddamålet mot gruppettan Slovakien. Det var, trots den senaste formen, inte helt oväntat hemmalaget som förde matchen och tog även ledningen i den 17:e minuten efter att gästernas James Lawrence stött in bollen i eget mål. I början av den andra halvleken var det dags igen för hemmalaget, som tog vara på ett slarvigt uppspel av gästerna och utökade ledningen genom Ivan Perišić. Med drygt tio minuter kvar av matchen reducerade gästernas David Brooks men det räckte inte utan Kroatien vann med slutsiffrorna 2-1.

Island-Albanien 1-0 (1-0)

Erik Hamréns Island vann visserligen borta mot Andorra men sett till formen på hemmaplan fanns det en hel del övrigt att önska. Inför mötet med Albanien stod Islänningarna nämligen på fem raka matcher utan seger i Reykjavik. I eftermiddagens möte fick däremot islänningarna en fin start på matchen. I den 22:e matchminuten stod hemmalagets Johann Gudmundsson för en imponerande soloprestation genom att ta sig förbi motståndarlagets försvarare och placera in bollen bakom den albanske målmannen. Under den andra halvleken kämpade Albanerna hårt för att få till en kvittering men hemmalaget stod pall för trycket och har nu sex inspelade poäng medan gästerna står kvar på tre.

Ryssland-San Marino 9-0 (4-0)

Under kvällen spelade Ryssland sin första internationella match i Mordovia Arena och Saransk. För motståndet stod San Marino, som inte lyckats göra mål i tio matcher i följd. Det var med andra ord ett, på förhand, lätt byte som väntade för den ryska björnen. Efter en tung press av hemmalaget kom också ledningsmålet, som ett brev på posten, genom ett självmål av Michele Cevoli. Några minuter senare var utökningen ett faktum efter att Artem Dzyuba kyligt placerat in 2-0 från straffpunkten. Innan den svenske huvuddomaren Mohammed Al-Hakim blåste av den första halvleken hann även Fedor Kudryashov utöka ledningen ytterligare en gång och samme Cevoli få in bollen i egen bur, till 4-0. I den andra halvleken kom explosionen. Under de resterande 45 minuterna fullbordade Dzyuba sitt hattrick och nyinbytte Fedor Smolov gjorde två mål. Slutsiffrorna i överkörningen blev tillslut 9-0!

Belgien-Kazakstan 3-0 (2-0)

Ett stjärnspäckat hemmalag, med spelare som Vincent Company, Thibaut Courtois och Eden Hazard gästades av Kazakstan under lördagen. Det var ett hemmastarkt Belgien, med 16 raka matcher utan förlust, som började matchen bäst och tog ledningen i den 11:e minuten genom Dries Mertens. Drygt tre minuter senare var det dags igen. Den här gången var det ytterbacken Timothy Castagne som tog en löpning från sin backposition och mötte Mertens inlägg med pannan. Och Mertens, han var sannerligen på spelhumör. I början av den andra halvleken var det Romelu Lukakus tur att få näta, denna gång genom ett enkelt “tap-in” i öppet mål. Förarbetet? Dries Mertens, såklart. Hemmalaget hade bud på mer under resterande tid av den andra halvleken men slutresultatet stannade vid 3-0.

Grekland-Italien 0-3 (0-3)

Ett oerhört försvarsstarkt Italien, som endast släppt in ett mål på sina sex senaste matcher, drabbades samman med Angelos Anastasiadis Grekland i Aten. Efter dubbla segrar i kvalspelet har man nu, i och med kvällens match, chansen dryga ut sin ledning i gruppen. Och som man tog den. Redan i början av matchen tog man tag i taktpinnen och förde spelet, vilket ledde till 0-1 i den 23:e matchminuten genom Nicolò Barella. Tio minuter senare hade gästerna inte bara gjort ett, inte två utan tre mål efter bland annat ett vacker, curlande, avslut av Lorenzo Insigne. Liksom i Bryssel kunde det spelförande laget producerat mer mål framåt men slutsiffrorna i Aten skrevs till 0-3.

Armenien-Liechtenstein 3-0 (2-0)

Hemmalaget, som inte inkasserat någon poäng hittills i kvalet, fick en drömstart i mötet mot Liechtenstein. Redan efter två spelade minuter spräckte man motståndarnas målnolla efter att Gevorg Ghazaryan tagit emot en svepande passning från mittbacken Varazdat Haroyan och placerat in 1-0. Dryga kvarten senare kom utökningen genom Aleksandre Karapetyan, som tog vara på en retur och kunde enkelt lägga in 2-0. Den andra halvleken såg länge ut att sluta mållös men på tilläggstid gjorde samme Ghazaryan sitt andra mål för dagen när han sköt in 3-0, vilket också blev slutresultatet.

Azerbaijan-Ungern 1-3 (0-1)

Inför Azerbaijans möte med Ungern kunde förutsättningarna för hemmalaget, statistiskt sett, varit bättre. Att man nämligen förlorat alla fem matcher mot gästerna fick konsekvenser i den 18:e matchminuten då Willi Orban, till vardags i Red Bull Leipzig, nickade in det ungerska ledningsmålet. I början av den andra halvleken var samme Orban framme igen, då han, efter en tilltrasslad situation, knäade in utökningen. Innan den nederländske domaren Kevin Blom förkunnade att matchen var slut hann Mahir Emreli reducera gästernas ledning och Dávid Holman utöka den samma vilket innebar att slutresultatet skrevs till 1-3.

Estland-Nordirland 1-2 (1-0)

Trots en svag form på hemmaplan, där man står utan vinst på fem matcher, tog estlänningarna ledningen genom lagkaptenen Konstantin Vassiljev. I den 25:e minuten avlossade Vassiljev nämligen ett skruvat avslut på frispark, som hittade in bakom den nordirländske keepern. I den andra halvleken tryckte gästerna länge på för ett kvitteringsmål och i den 77:e minuten var kvitteringen ett faktum efter Conor Washingtons 1-1. Några minuter senare fullbordade Josh Magennis bortalagets vändning och fastställde slutresultatet 1-2.

Moldavien-Andorra 1-0 (1-0)

I mötet mellan Moldavien och Andorra på Stadionul Zimbru i Chisinau tog hemmalaget ledningen redan i den åttonde minuten efter mål av Igor Armaş på hörna. Ett mål som gjorde att moldaverna kunde gå till halvtidsvilan med uddamålsledning, 1-0. I den andra halvleken fortsatte det stora bollinnehavet för Moldavien men de 100 procentiga målchanserna saknades vilket gjorde att den andra halvleken slutade mållöst och Moldavien kunde inkassera sin blott första seger i kvalspelet.

Skottland-Cypern 2-1 (0-0)

Under lördagskvällen tog ett hemmastarkt Skottland emot ett Cypern som, på förhand, hade ett riktigt svagt facit på bortaplan. Utifrån dem förutsättningarna borde rimligtvis hemmalaget haft övertaget i den första halvleken. Men icke. Skottarna hade svårt att skapa särskilt farliga målchanser och gästerna stod upp bra. Således slutade först 45 oavgjort, 0-0. Det var i den andra halvleken istället som bortalagets målnolla spräcktes. I den 61:a minuten fick Liverpool-stjärnan Andrew Robertson bollen utanför straffområdet och avlossade ett vackert skott, som den cypriotiske målvakten var chanslös på. I den 87:e minut kom däremot kvitteringen. Efter en välslagen hörna kom kunde försvararen Ioannis Kousoulos helt omarkerad nicka in 1-1. Men det var inte slut där. Några minuter senare återtog hemmalaget ledningen genom Oliver Burk, som sköt in sin egen retur och fastställde slutresultatet 2-1.

Se höjdpunkterna från matchen mellan Kroatien och Wales i spelaren.