Skandalen i Afghanistan - spelare uppges ha blivit sexuellt utnyttjade av förbundstjänstemän

Afghanistans regering meddelade i dag, genom presidenten Ashraf Ghani, att regeringen har inlett en utredning efter påståenden om att spelare i damlandslaget har blivit sexuellt utnyttjade av tränare och tjänstemän på landets fotbollsförbund, däribland presidenten Keramuddin Keram, samtidigt som även Fifa har startat en utredning om ärendet, skriver The New York Times.

Khalida Popal, som under flera år har tillhört damlandslaget, har sagt att Keram har trakasserat spelare sexuellt i ett sovrum på hans kontor. Han hade bland annat sett till att det endast gick att öppna dörren till sovrummet genom att använda hans fingeravtryck på insidan och att han hade stängt in flera spelare där.

- Presidenten i AFF (Afghanistans fotbollsförbund) och några tränare våldtar och trakasserar sexuellt kvinnliga spelare", säger Popal enligt The New York Times.

I dag tillhör inte Popal längre damlandslaget, då hon under 2012 flydde från landet och fick asyl i Danmark, men hjälper ännu till att anordna läger för landslaget utomlands. Under ett läger i Jordanien i år, så hävdar hon att en manlig tränare i landslaget blev berusad och försökte att tvinga spelare att ha samlag med honom i den gemensamma sovsalen.

Popal berättar vidare att flera spelare höll tyst om trakasserierna, då de var rädda för att de inte skulle få spela landslagsfotboll om de larmade om händelserna. Popal larmade till slut Keram om händelserna, som lovade att få bort tränarna, men gav i stället de berörda tränarna roller på fotbollsförbundet.

Samtidigt har även damlandslagets tränare Kelly Lindsey stöttat Popals uttalanden och hävdar att anklagelserna stämmer.

"Våra kvinnor har uthärdat skrämmande psykisk, fysisk och sexuellt missbruk för att spela den sport de älskar för landet de älskar", skrev hon på Twitter.

Det afghanska fotbollsförbundet har hela tiden nekat till anklagelserna och kallat de för "grundlösa" och att förbundet har en policy för "nolltolerans mot sådant beteende". Däremot har inte Keram velat ställa upp en en intervju, skriver The New York Times.

Vidare har även skandalen lett till att Afghanistans huvudsponsor Hummel har avbrytit sin sponsring till landslaget.

- Den dokumentation som har presenterats för oss är inte bara en indikation på brutala missförhållanden och maktmissbruk av AFF-tjänstemän, det står även i direkt motsättning till våra värderingar, säger Hummels vd Allan Vad Nielsen enligt tidningen.

Our Women have endured horrific Mental, Physical, and Sexual Abuse to play the sport they love for the country they love! Stand with @AfghanistanWnt to ensure Men, Women & Children can live & play without Abuse! For the Pride of Afghanistan! #MeTooAfghanistan pic.twitter.com/RFfE22oojJ