Sky: Irak har erbjudit Svennis förbundskaptensroll

Sven-Göran Eriksson har stått utan ett tränaruppdrag sedan han lämnade kinesiska Shenzhen förra sommaren. 70-åringen har dock öppnat för att ta ett nytt uppdrag.

- Dyker det upp något som jag tycker är vettigt så nappar jag nog på det. Men så här långt är det inget. Agenter ringer ju, om inte dagligen så i alla fall nästan. Från olika håll i världen, sa Svennis till Fotbollskanalen i februari.

Under de senaste veckorna har det kommit rapporter om att såväl Irak som Kamerun varit ute efter Eriksson.

- Vi har inte kommit långt ännu, men det är ett av lagen som är intresserade (Irak). Vi har inte kommit till skott alls och det är helt fel att jag har kommit överens med någon, sa Svennis tidigare till SVT Sport.

I dag kommer Sky Sports med uppgifter om att Svennis fått ett formellt erbjudande om att ta över förbundskaptensposten i just Irak. Landets fotbollsförbund ska ha erbjudit Eriksson ett tre år långt avtal, som sträcker sig över de kommande asiatiska mästerskapen och VM-kvalet. Sky uppger att Svennis kommer med ett besked till nästa vecka.

