Sponsor tar ställning - donerar pengar till USA:s damlandslag

USA vann mot Nederländerna i VM-final och tog därmed sitt fjärde guld. Samtidigt har landslaget legat i konflikt med det amerikanska förbundet för att lönerna mellan dam- och herrspelarna ska vara jämställda. Det har rått konflikt under ett par år och spelarna har riktat kritik mot sitt förbund samtidigt som landslaget stämt sitt förbund för könsdiskriminering.

Nu tar en av damernas sponsor, Procter & Gamble, ställning i den infekterade frågan. Sponsorn donerar ungefär fem miljoner, 23 000 dollar gånger 23 spelare i VM-truppen, till damlandslagets spelarunion, som företräder spelarna i konflikten med förbundet.

We’re taking action to help close the @USWNT gender pay gap by giving $529K ($23k x 23 players) to the @USWNTPlayers. #WeSeeEqual #EqualPay #PayThem #USWNT #USWNTPA #DontSweatFairPay #ASNS pic.twitter.com/g9Mf5zOtgb