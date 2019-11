Sterling petas i EM-kvalet - uppges ha varit i fysiskt bråk med lagkamrat

Englands landslagsstjärnor Raheem Sterling och Joe Gomez hamnade i slutet av söndagens toppmöte mellan Manchester City och Liverpool i en dispyt. Enligt engelska tidningen Daily Mail fortsatte det bråket i måndags när det engelska landslaget samlades och lagkamrater tvingades gå emellan stjärnorna i landslagets matsal.

Gomez uppges ha hånat Sterling för Liverpools seger mot City, vilket ska ha fått anfallaren att reagera och lett till ett mer eller mindre fysiskt bråk, då Sterling ska ha försökt greppa tag i Gomez nacke.

Det engelska fotbollsförbundet (FA) gav sent under måndagskvällen besked om att Sterling nu ställs utanför laget mot Montenegro på torsdag i EM-kvalet, men utan att gå in på detaljer gällande om det var ett bråk med Gomez eller något annat. FA skrev enbart att beslutet togs efter "störning på landslagets privata område".

- Vi har tagit beslut om att inte använda Raheem i matchen mot Montenegro på torsdag. En av våra stora utmaningar och styrkor har varit att separera klubbrivaliteter från landslaget. Tyvärr fanns känslor från gårdagens match fortfarande där, säger förbundskaptenen Gareth Southgate i en kommentar på FA:s hemsida.

- Min känsla är att det här beslutet är det bästa för laget. Beslutet har tagits ihop med laget. Det är viktigt att vi stöttar spelarna och har fokus på torsdagens match, fortsätter han.

Sterling bad senare också om ursäkt på Instagram.

"Både jag och Joe har pratat, rett ut saker och ting och gått vidare. Vi håller på med en idrott med mycket känslor och jag är vuxen nog att erkänna när känslorna går överstyr. Det blir så här eftersom att vi älskar vår sport så mycket. Jag och Joe Gomez är okej med varandra, det handlade om fem, tio sekunder och det är över. Vi går vidare nu och kommer inte att göra det större än så här. Nu fokuserar vi på vår match på torsdag", skriver han på Instagram.

England är i praktiken klart för spel i EM 2020, men behöver ta poäng i torsdagens möte med Montenegro eller i söndagens möte med Kosovo i EM-kvalet.