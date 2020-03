Sundhage om första tiden i Brasilien: "Största utmaningen jag har gett mig på"

Pia Sundhage har tagit över Brasilien. Ett uppdrag som inte liknar något annat hon gjort. - Det är den största utmaningen jag gett mig in på, säger hon till Fotbollskanalen.

Efter fem år som förbundskapten för det svenska landslaget och ytterligare ett år som förbundskapten för det svenska U17-landslaget skrev Pia Sundhage på för ett nytt äventyr i juli 2019, som förbundskapten för det brasilianska landslaget.

Resan därefter beskriver Sundhage, i en intervju med Fotbollskanalen, som en berg- och dalbana, både med höga toppar och djupa dalar.

Hur har den första tiden som brasiliansk förbundskapten varit?

- Det är den största utmaningen jag har gett mig på, den saken är säker, säger hon med ett skratt.

- Det är så annorlunda. Fotbollen i Brasilien är väldigt känslobaserad, jämfört med i Sverige där organisation är mycket i fokus. Men det är också en av de roligaste utmaningarna jag haft, just eftersom allt är så annorlunda. Svensk och amerikansk fotboll är fantastisk, men detta är något helt nytt.

Vad skiljer sig mest mellan dina tidigare landslagsuppdrag jämfört med ditt nuvarande för Brasilien?

- Framförallt organisationen. Saker och ting finns på plats i Sverige. Det planeras långt i förväg och är klappat och klart. I Brasilien är det lite mer ”take it as you go”-inställning. Vår träningsmatch mot Mexiko i december blev exempelvis bokad två veckor innan avspark. Så det är främst organisationen och kommunikationen kring organisationen som skiljer sig mest från mina tidigare uppdrag.

Hur fungerar det att arbeta under sådana förhållanden? Försvårar det arbetet?

- Det gäller att gilla läget och inte stressa upp sig. Det har funkat även om det kan bli lite tokigt ibland. Vi hade någon flygresa som blev kaos, men saker och ting löser sig. Men den svenska planeringsförmågan har fått avkall. Jag blir mer och mer brasilianare för varje dag som går, haha.

Och fotbollsmässigt, vad är skillnaderna där?

- I Brasilien spelar man med mycket känsla, vilket kan vara på både gott och ont. Det kan vara riktigt, riktigt bra när man får ihop det, men det kan också bli tokigt och naivt när det inte går ihop. Fotbollen är baserad mer på teknik och känsla än på organisation. Det är det vi har jobbat mest med sen vi kom hit, att få organisationen att sitta.

Kvällen innan intervjun har det brasilianska landslaget spelat träningsmatch mot VM-finalisterna Nederländerna i turneringen Tournoi de France, i franska staden Valenciennes på gränsen till Belgien. Matchen slutade 0-0, men Sundhage var nöjd med insatsen som enligt henne själv visade framsteg.

- Att spela oavgjort mot världsfinalisterna är bra, speciellt när vi bara hade hunnit göra en träning innan matchen. Visst, det var inte mycket målchanser för vår del, men vi släppte inte heller in något mål. Det är bra att hålla igen, och att göra det mot ett lag som Nederländerna stärker vårt självförtroende. I övrigt så tycker jag att vi blir bättre och bättre på att spela som ett lag för varje landslagsläger. Numera jobbar alla som försvarsspelare när vi inte har bollen och vi är mer organiserade, så det känns som framsteg.

Har ni fått några krav på resultat från landslagsledningens håll om vad ni ska uppnå?

- Nej, vi har inte fått några instruktioner från förbundet om förväntningar på sportsmässiga resultat. Självklart vill ju alla vinna, men det pratas mest om resultat att förändra attityden kring damfotboll i Brasilien. Förbundet vill att det ska vara mer accepterat för tjejer att spela fotboll och att fler tjejer ska kunna spela fotboll.

Spelmässigt pratas det mer om hur laget ska spela, inte om medaljer. Det handlar lite om att vi ska anamma den brasilianska spelstilen.

Hur trivs du annars i Brasilien som land?

- Jag reser mycket, men jag trivs riktigt bra. Jag fixade en fin lägenhet och flyttade till Brasilien direkt när allt blev klart. Det är varmt väder och varma människor. Jag har blivit väldigt väl mottagen och de ser positivt på att jag är utlänning. De tar sig tid att hjälpa till och de verkar tycka att det är uppriktigt kul att jag är här. Det enda jag ogillar hittills är trafiken, haha.

Hur går det med portugisiskan?

- Jag prövar, haha. De retar mig lite för att jag låter rolig, men jag har chansen att retas tillbaka senare eftersom deras engelska inte heller låter så jättebra. Men de flesta kan engelska och jag har även Marta som kan svenska och kan hjälpa mig.

När vi är inne på ämnet Marta, kan Sundhage inte låta bli om att berätta hur kul hon tycker det är att få coacha den brasilianska världsstjärnan.

- Jag är så glad och stolt över att få coacha Marta. Hon är en världsstjärna av rang. Jag har fått coacha Lotta Schelin, Abby Wambach och nu Marta. Tre fantastiska anfallare. Det är inte något jag ser lätt på, utan det är en ära. Marta har en stjärnstatus och är en inspiration för många, speciellt i Brasilien, så den statusen kan vi verkligen dra nytta av.

2020 innebär sommar-OS i Tokyo. Det har Sundhage och brasilianskorna börjat förberedelserna för, trots att det är långt dit - både tidsmässigt och spelmässigt, enligt Sundhage.

- Till att börja med måste vi få ihop 18 spelare till att spela som ett lag. Vi har mött Nederländerna, och ska möta USA och Japan. Jag tycker att framsteg syns, men vi måste svetsa ihop den organisatoriska förmågan. När vi ska göra vad, det vill säga. I vilket läge ska vi gå höger och i vilket läge ska vi gå vänster.

Kan du slutligen beskriva upplevelsen hittills i tre ord?

- Mycket känslor. Värme. Teknik.