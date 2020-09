Svenska fördelen mot Frankrike - ligorna har flyttats fram: "Klart att deras stora stjärnor inte är i toppform"

I september har vanligtvis de stora ligorna dragit igång. Då, i den här månaden, har Sverige haft det tufft mot bra motstånd, och har sedan 2014 bara vunnit fyra av tolv matcher (mot Vitryssland, Färöarna, Luxemburg och Estland).

Men på grund av coronapandemin är läget annorlunda nu, och de stora ligorna har ännu inte kommit igång.

Det gör att flera franska och portugisiska världsstjärnor kommer till Sverige utan så mycket speltid.

- Klart att deras stora stjärnor inte är i toppform. Möter man dem i oktober kan det vara en jäkla fart. Så det kan vara bra att möta dem nu, säger Ludwig Augustinsson till Fotbollskanalen.

Förra året drog Premier League och Ligue 1 igång den 9 augusti och Bundesliga den 16 augusti.

Nu drar Bundesliga igång den 18 september och Premier League den 12 september.

På lördag möter Sverige Frankrike och viktiga spelare som Raphaël Varane och Antoine Griezmann har inte dragit igång ligaspelet, och Moussa Sissoko och Hugo Lloris har inte spelat en tävlingsmatch sedan i juli, vilket sätter ett frågetecken för formen.

Tretton spelare i den franska truppen har inte spelat en ligamatch sedan förra säsongen.

När Fotbollskanalen frågar Albin Ekdal om han också tror att det kan finnas en fördel med att möta stornationer som Frankrike och Portugal när deras världsstjärnor inte är i säsong svarar han:

- Ja kanske, men då kanske vi undervärderar oss själva lite också med att det skulle gynna oss. Vi har inte många här heller som är i toppform just nu, säger han och fortsätter:

- Men jag tror att vi kan matcha Frankrike både i det här läget och om alla hade varit i toppform.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.