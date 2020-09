SvFF får kritik - nu vill herrarna hjälpa damerna: "Alla vill att det ska vara jämställt"

SvFF:s avtal med herr- och damlandslaget är "klart otillfredsställande", enligt DO. Nu ska herrarna förhandla fram ett nytt - och de vill få till mer jämställda ersättningar. - Vi ska göra det vi kan, säger Sebastian Larsson till Fotbollskanalen.

Frågan om ersättning från Svenska Fotbollförbundet till spelarna i herr- och damlandslaget har varit het de senaste åren. Nu ska herrarna förhandla fram ett nytt avtal med SvFF och inför den diskussionen är både Sebastian Larsson och Albin Ekdal tydliga med att herrlandslaget vill att samtalen med förbundet leder till mer jämställda avtal.

- Jag tror det är den här veckan vi ska sätta oss ner och förhandla. Vi ville hjälpa damerna sist till att få det mer jämställt och vi har exakt samma mål med den här förlängningen, säger Ekdal.

Larsson:

- Finns det något vi kan göra för damerna så ska vi göra det.

Turerna runt spelarnas avtal har varit många. Senast herrlandslaget skrev en överenskommelse med SvFF valde de att gå ner i ersättning, med syftet att damerna skulle kunna få mer pengar.

- Vi har gjort vårt när vi skrev ett nytt avtal och då sänkt oss rejält för att damerna ska få ett bättre avtal. Det har inte kommit fram, det är förbundets fel, sa lagkaptenen Andreas Granqvist hösten 2018.

Därefter gick förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand ut och sa att herrlandslagets sänkta ersättning inte hade någon koppling till damlandslagets avtal. Ett uttalande som spelarna på herrsidan slog tillbaka mot.

- Informationen vi har fått är att vi kan höja damerna om vi går ner. Det var därför vi gick med på det, har forwarden Marcus Berg sagt.

Sommaren 2019 anmäldes Svensk Fotbollförbundet till Diskrimineringsombudsmannen för lönediskriminering utifrån kön. I över ett år utreddes ärendet av DO och i förra veckan kom domen. SvFF:s avtal strider inte mot diskrimineringslagen. Men DO riktade ändå kritik mot förbundets upplägg. Av utredningen framgår att ”vid en jämförelse mellan herr- och damlandslagen och en tänkt avancering till kvartsfinal för lagen i VM 2018 respektive VM 2019 utgjorde damlandslagsspelarnas mästerskapsersättning omkring 10 % av herrlandslagsspelarnas mästerskapsersättning.”

Vidare gick det att läsa:

”SvFF har även under utredningen angett belopp som baseras på det verkliga antalet spelade matcher för en tänkt landslagsspelare som deltagit i samtliga matcher under åren 2018 och 2019. Enligt dessa uppgifter fick spelarna i damlandslaget ersättning som motsvarade omkring 24 % av den ersättning som spelarna i herrlandslaget fick. DO bedömer därmed att utredningen i ärendet ger stöd för att, såvitt avser förhållandena för VM 2018 och VM 2019, fotbollsspelarna i damlandslaget har missgynnats i jämförelse med fotbollsspelarna i herrlandslaget. Det handlar om betydande skillnader som i enlighet med vad som har framkommit i utredningen i huvudsak kan hänföras till belopp som varit kopplade till publikintäkter respektive ersättning från FIFA.”

Diskrimineringsombudsmannen förklarar att SvFF inte har någon skyldighet att förändra sin ersättningsmodell.

"DO finner dock skäl att framhålla att den valda lösningen i praktiken innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Från jämställdhetssynpunkt är detta klart otillfredsställande. Mot den bakgrunden vill DO särskilt understryka att myndighetens ställningstagande i diskrimineringsfrågan inte hindrar SvFF och spelarföreningarna från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell som skulle garantera lika lön för manliga och kvinnliga landslagsspelare."

Och kanske kan de båda landslagens olika avtal ta steg närmare varandra inom kort. Herrlandslaget ska nämligen förhandla fram ett nytt avtal med SvFF under den pågående Nations League-samlingen och veteraner flaggar nu för att man vill se förändring.

Mittfältaren Sebastian Larsson är en av spelarna som skrev under herrlandslagets senaste avtal med förbundet och han är tydlig i frågan.

- Vi har försökt göra saker förut för att jobba mot en situation som är så jämställd som möjligt, att det är helt jämställt. Det är det vi alla vill. Det finns ett hårt tryck mot Fifa och Uefa som handlar om att man hoppas att det blir skillnader, att damfotbollen får chansen att komma ikapp och att den får det som den förtjänar, säger Larsson och fortsätter:

- Vi ska diskutera ett nytt avtal nu och förhoppningsvis finns det saker vi kan göra där för att hjälpa till. Det är den gemensamma känslan i vår grupp, att vi ska göra det vi kan för att hjälpa till så att det blir jämställt.

Albin Ekdal som också var med och förhandlade samt skrev under avtalet som gällde 2018-20 är förberedd inför en ny vända:

- Vi ska sätta oss ner och förhandla ett nytt avtal med förbundet nu. Så får vi se vad vi kan göra där. Vi har varit öppna för att hjälpa damerna tidigare och den tanken har inte förändrats.

Sampdoria-spelaren utvecklar:

- Man kommer inte hit för att spela för pengarna. Absolut inte. Den kakan vi får är vi absolut beredda att dela med oss av.

Larsson är alltså inne på samma linje.

- Man kommer inte hit för pengarna. Det kan jag lova. Finns det något vi kan göra för damerna så ska vi göra det, kommenterar AIK-stjärnan.

35-åringen säger att han hoppas att det framöver blir helt jämställt mellan herrarna och damerna.

- Vi lever i 2020, säger han.