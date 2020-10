Talangen om Blågult-nobben: "Det bästa valet i mitt liv"

Anel Ahmedhodzic skulle välja mellan Sverige och Bosniens landslag.

Hans val blev en följetong under hela sommaren. Till slut valde han Bosnien, och han kallades till landslaget direkt. Inte nog med det, när Bosnien skulle spela playoffsemifinal till EM mot Nordirland fanns han med i startelvan.

I en intervju med Sportbladet berättar han nu om valet, och debuten efter bara två träningar med laget:

- Det var riktigt stort för mig. Något jag jobbat för hela mitt liv. Jag var jävligt stolt när jag stod där och hörde den bosniska nationalsången. Det var jävligt kul.

Mittbacken berättar att han endast kände Dennis Hadzikadunic sedan tidigare, och att han inte ens kunde namnen på alla spelare i laget under matchen.

- Jag skrek lite olika namn men jag vet inte om jag satte dem. Jag hoppas jag fick det rätt, säger han till Sportbladet.

Landslagsvalet är inget han ångrar.

- Nej, nu känner jag att det är det bästa valet jag gjort i mitt liv. De visar verkligen att de tror på mig. Känslan är jävligt skön att få vara här och representera landet man älskar.

Bosnien möter Polen på bortaplan under onsdagen. Matchen startar 20.45 och sänds på C More.