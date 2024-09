Tony Popovic ny förbundskapten för Australien

I slutet av förra veckan meddelade det australiensiska fotbollsförbundet att förbundskaptenen Graham Arnold avgår.

Detta efter att landslaget fått en fiaskoartad start på det asiatiska VM-kvalets tredje runda. ”The Socceroos” förlorade mot Bahrain och kryssade mot Indonesien.

Arnold avslutade därmed en sexårsstint som förbundskapten, en sejour som bland annat såg tränaren basa över Australien under VM i Qatar 2022.

Nu har Australien tillsatt en ny förbundskapten. Detta i form av den tidigare Crystal Palace försvararen Tony Popovic. Popovic avslutade en 19 år lång spelarkarriär 2008 och har sedan dess tränat diverse australiensiska klubbar samt var assisterande i Palace säsongen 2011-12.

51-åringen ledde Sydney FC till seger i asiatiska Champions League 2014. Senast kommer Popovic från ett tränaruppdrag i Melbourne Victory.

- Jag är otroligt hedrad över att få möjligheten att leda ”The Socceroos” som huvudtränare. Det är en roll som kommer med stort ansvar och jag är djupt tacksam för möjligheten, säger Popovic till det australiensiska landslagets hemsida.

51-åringen inleder sin tid på den gulgröna tränarbänken i samband med att det asiatiska VM-kvalet återupptas i oktober. Australien möter då Kina på hemmaplan och Japan på bortaplan.

Australien ligger för närvarande femma i sin grupp där de två främsta nationerna kvalificerar sig direkt till VM 2026. ”The Socceroos” har inte missat ett VM sedan 2002.

We’re delighted to announce Tony Popovic has been appointed Subway #Socceroos Head Coach on a permanent basis.#WelcomeTony