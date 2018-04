Trump varnar med indraget stöd - om landets VM-ansökan inte får uppbackning

Den 14 juni avgörs det om det blir Marocko eller USA, Kanada och Mexiko som får äran att arrangera VM 2026. Marocko tros ha stöd från stora delar av de afrikanska länderna – och dessutom har Frankrike, Ryssland och Belgien gått ut och backat Marockos ansökan.

Nu ger sig USA:s president Donald Trump in i matchen och på Twitter skriver den frispråkige och kontroversielle presidenten att han inte ser någon anledning till varför USA ska stötta de länder som inte backar USA:s ansökan till VM.

”USA har tillsammans med Kanada och Mexiko presenterat ett STARKT bud för VM 2026. Det vore synd om länder som vi alltid stöttar skulle jobba mot det amerikanska budet. Varför ska vi stötta de länderna när de inte stöttar oss (inklusive i FN)?”, skriver Trump.

Enligt ESPN är kampen om rösterna just nu jämn. Marocko har alltså stöd från tre europeiska länder samt stora delar av den afrikanska kontinenten. Den nordamerikanska trion tros ha stöd från CONMEBOL som är den sydamerikanska konfederationen bestående av tio länder samt av de sex centralamerikanska länderna (bortsett från Guatemala som är avstängt), skriver ESPN. Även Saudiarabien har öppet gett sitt stöd till USA, Mexiko och Kanada.

Senaste gången USA arrangerade VM var 1994.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?