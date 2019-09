TV: Elyounoussi: ”Man vill alltid spela”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Tarik Elyounoussi började på Norges bänk och hoppade in i andra halvlek.

AIK:s stjärna var besviken över att inte starta mot Sverige.

- Man vill alltid spela sådana här matcher, säger Elyounoussi till C More.