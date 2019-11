TV: England firade 1000 med jättekross - EM-klart efter 7-0-seger

Det var stort firande på Wembley under torsdagskvällen. Englands kvalmatch mot Montenegro var den 1000:e landskampen någonsin "The three Lions". Jubileumsmatchen - där man dessutom kunde bli EM-klart - skulle bli en trevlig tillställningen för hemmalaget - som ställde upp med sin yngsta startelva sedan 1959, med en medelålder på 23 år och 255 dagar.

England tog ledningen efter tio minuter när Alex Oxlade-Chamberlain sköt in ett lågt, hårt skott vid den bortre stolpen.

2-0 kom i den 18:e minuten när Harry Kane nickade in en frispark från Ben Chillwell. Endast sex minuter senare slog duon till igen, på en hörna den här gången. Kanes panna gav 3-0.

Marcus Rashford gjorde 4-0 med ett säkert avslut efter en halvtimme innan Kane fullbordade sitt hattrick. Tottenham-anfallaren vinklade in bollen med högerfoten fram till 5-0.

I den andra halvleken kunde England kosta på sig att slå av lite på takten. 6-0 skulle dock komma 20 minuter in i halvleken efter ett självmål av Aleksandar Sofranac.

I Montenegro spelade IFK Norrköpings Sead Haksabanovic från start, och blev utbytt en kvart från slutet.

Från bänken fick Peking-spelaren se Chelseas Tammy Abraham peta in 7-0, vilket blev matchens slutresultat. England är därmed klart för EM nästa år.