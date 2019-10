TV: England krossade Bulgarien - vann med tennissiffror efter skandalscener

England föll i fredags lite oväntat mot Tjeckien på bortaplan och ställdes under måndagen inför en ny bortamatch, den här gången mot Bulgarien i Sofia i EM-kvalet. Inför matchen var däremot inte Englands senaste förlust snackisen, i stället att flera engelska stjärnor varnat för att kliva av planen vid rasistiska tillmälen från bulgariska supportrar, då Bulgarien senast i somras blev straffat av Uefa för rasism på läktarplats.

Just rasistiska tillmälen präglade också första halvan av matchen, då spelet pausades två gånger, men båda gångerna kom igång igen. Englands förbundskapten Gareth Southgate pratade med fjärdeomaren, medan lagkaptenen Harry Kane förde samtal med huvuddomaren. Även speakern sa, enligt engelska tidningen The Guardian, så här:

"Får vi be om er uppmärksamhet. Detta är ett viktigt säkerhetsmeddelande. På grund av rasistiska tillmälen har domaren meddelat att han kan komma att avbryta matchen. Rasism inom fotbollen kommer inte att tolereras", sa speakern enligt tidningen.

Men trots detta imponerade England på planen. Manchester United-anfallaren Marcus Rashford, som under den här säsongen haft svårt att hitta målet, slog redan i den sjunde minuten till med ett kanonskott till 1-0.

- Vilket mål av Rashord. Det är ett monsterskott i taket, utbrister C Mores kommentator Åke Unger i sändningen.

Några minuter senare var det dags igen. Raheem Sterling väggspelade sig in i straffområdet och spelade in bollen centralt i banan till Ross Barkley som rullade in 2-0. Chelsea-mittfältaren nöjde sig heller inte med det och utökade senare till 3-0, medan Raheem Sterling strax före halvtid fyllde på till 4-0.

England fortsatte därefter, i andra halvlek, att trycka på för fler mål. Raheem Sterling var i den 69:e minuten kylig och ordnade då 5-0, medan Harry Kane fastställde slutresultatet till 6-0. Det innebar att Bulgarien nu får sörja landslagets största förlust i en tävlingsmatch på hemmaplan, enligt Gracenote.

England är ännu inte helt klart för EM 2020, men på god väg. England toppar gruppen med 15 poäng efter sex spelade matcher. Förbundskaptenen Gareth Southgate var nöjd med matchen, men besviken över det rasistiska beteendet på läktarplats.

- Ingen borde behöva uppleva det våra spelare gjorde. Vi följde protokollet. Vi gav två meddelanden - ett genom att vi talade med vår fotboll och ett genom att spelet blev stoppat två gånger. Det kanske inte räcker för vissa människor, men vi är i en omöjlig situation och kan inte ge alla människor vad de vill, säger Southgate enligt BBC.

- Jag måste också ge kredd till domarna som kommunicerade med oss hela tiden. Du hörde uttalande på arenan efter första avbrottet. Vid det andra avbrottet kunde vi ha gått av, men spelarna ville avsluta första halvlek. Inte en enda spelare ville sluta spela. De var absolut säkra på det, fortsätter han.

Startelvor:

Bulgarien: Iliev - Pashov, Terziev, Hadzjiev, Zanev - Popov, Sarmov, Despodov, Kostadinov, Wanderson - Isa.

England: Pickford - Trippier, Mings, Maguire, Chilwell - Henderson, Barkley, Winks - Sterling, Kane, Rashford.