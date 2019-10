TV: Enkel seger för Tyskland - Gündogan stor matchvinnare

Tyskland fick en tung start i mötet med Estland. Redan efter 14 minuter åkte gästerna på en utvisning. Emre Can, mittback för kvällen, såg inte vad han hade bakom ryggen och när Juventus-spelaren försökte slänga sig efter bollen kom han tufft in i duellen med Estlands Frank Liivak. Liivak blev liggandes och Can fick syna det röda kortet direkt - vilket också var det snabbaste röda kortet i EM-kvalsammanhang sedan 2003.

Med en man mer skapade Estland ett par farliga målchanser, bland annat fick Karol Mets ett fint läge inne i straffområdet, men skottet gick över. Hetaste chansen i den första halveken hade dock Tyskland och Marco Reus. Tysken peggade upp för frispark och fick på en fin träff som tyvärr, för tyskarnas del, tog i virket och ut.

Trots en man mindre på plan var det tyskarna som spräckte nollan i början av den andra halvleken. Ilkay Gündogan fick chansen att klippa till direkt i höjd med straffområdet - och tog den. Bollen letade sig förbi Sergei Lepmets i hemmamålet och gästerna var i ledning.

Fem minuter senare small det igen bakom Lepmets - och återigen var det Gündogan som stod för målet. Mittfältaren fick på nytt chansen att klippa till från nära håll och precis som vid 1-0 klippte han till direkt. Avslutet styrdes på Mets i hemmaförsvaret och ställde Lepmets i målet.

Med 20 minuter kvar att spela kom även 3-0. Återigen var det Gündogan som var inblandad. Mittfältaren slog en fin crossboll till Timo Werner som enkelt fintade bort Lepmets i målet innan han skickade in tyskarnas tredje för kvällen - vilket också blev slutresultatet.

Tyskland och Nederländerna står på 15 poäng vardera i grupp C och har tre matcher kvar att spela. Där bakom, på tredjeplatsen, placerar sig Nordirland med sina 12 poäng - som också har tre matcher kvar.

Startelvor:

Estland: Lepmets - Baranov, Tamm, Mets, Pikk - Antonov, Kams, Ainsaly, Vassijlev, Liivak - Sapppinen

Tyskland: Neuer - Klostermann, Can, Suele, Halstenberg - Havertz, Kimmich, Gündogan, Brandt, Waldschmidt, Reus