TV: Eriksen om otroliga upphämtningen: "Aldrig varit med om något liknande"

Foto: C More.

Danmark stod för en mäktig upphämtning under torsdagens bortamöte med Schweiz i EM-kvalet. Efter tre mål, genom Remo Freuler, Granit Xhaka och Vreel Embolo såg Danmark ut som ett slaget lag – och segern såg ut att vara i hamn för Schweiz.

Men icke.

Då sex minuter återstod av full tid reducerade man först genom Mathias Jörgensen. Tottenham-stjärnan Christian Eriksen slog en frispark som Jörgensen kom rätt till på den bortre stolpen. Mittbacken nickade in bollen i nät – och jakten var igång. Christian Gytkjaer rullade in gästernas andra mål efter ett fint anfall – och i matchens 93:e minut klev högerbacken Henrik Dalsgaard fram och nickade in kvitteringen efter en tilltrasslad situation.

Den danska glädjen var total.

Christian Eriksen var efter matchen förvånad själv över att man lyckades komma ikapp.

- Jag har aldrig varit med om någon liknande som de sista sex minuterna, säger han till danska BT.

- Första målen var lite av en bonus och tron på det var fortfarande liten. När vi gjorde det andra målet var vi tvungna att nå det tredje – det var så känslan var då.

Eriksen berättar att han frågade sig om de ”skulle gå för ett fjärde”, efter att man petat in kvitteringen.

- Men vi har också tvungna att använda huvudet, det var inte mycket tid kvar. I slutändan var det tillfredsställande att få en poäng men vi kan också göra det mycket bättre än vad vi gjorde.

Danmark spelar i en femlagsgrupp och det var lagets första match i kvalet. Irland, som spelat två matcher, toppar med sina sex poäng, före just Schweiz som står på fyra.