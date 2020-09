TV: Forsberg vill ta revansch mot Portugal: ”Vi kommer spela en mer frejdig fotboll”

Landslaget är samlade för första gången på drygt tio månader. I Nations League-premiären mot Frankrike blev det en förlust där Sverige aldrig fick hål på fransmännen. Men Emil Forsberg menar att laget har mer att visa offensivt man under tisdagskvällen ställs mot ett stjärnspäckat Portugal.

- Innan Frankrikematchen så hade vi ett självförtroende även innan och visste att vi kunde få med oss något. Det var två lag som inte visste var de stod och många som var i försäsong. Försvarsmässigt hittade vi rätt men offensiven lämnade en del att önska, säger Forsberg och fortsätter:

- När man har bollen så har man alltid målet att göra mål. Man måste ställa frågor till motståndarlaget. Det behöver bara vara små detaljer genom att locka dem lite grann, spela kort och långt eller en boll i djupled. Man måste våga öppna upp sig lite och ställa lite frågor. Om man bara står och rullar bollen vinner man inga matcher. Så det är något vi börjar bli bättre på där vi hittar fler kombinationer: spela mer ut in, tillbaka och djupled. Sådant är vi duktiga på men det saknades mot Frankrike där vi ställde för få frågor.

- Vi kommer spela en mer frejdig fotboll offensivt och det vill vi göra, det försöker vi utveckla. På träningarna ser man en enorm potential för vad man kan göra om man släpper tyglarna fria. Vi har många spelare som kommer in och de ska bara slappna av, lätta på axlarna och göra sin grej. Det är då jag tycker vi är som bäst. Att vi vågar göra det vara individ är bra på.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.