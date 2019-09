TV: Frankrike slog Albanien - är ny gruppetta

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Efter en pinsam miss av arrangören då Andorras nationalsång spelades upp i stället för Albaniens kunde matchen börja på Stade de France - och Frankrike fick en kanonstart.

Redan efter åtta minuters spel kunde Kingsley Coman ge hemmalaget ledningen. Efter en fin genomskärare från Raphael Varane kunde anfallaren löpa sig fri och behärskat pricka in 1-0.

Fransmännen dirigerade spelet även efter målet och med knappa halvtimmen spelad skulle kvällens andra mål komma. Återigen var det Varane som var med i uppspelet. Bollen letade sig ut till vänsterkanten där Lucas Hernandez skickade in ett inlägg som Giroud enkelt kunde styra in i mål.

Frankrike hade möjligheten att öka på sin ledning efter 37 minuters spel då de tilldelades straff. Från elva meter tog Antoine Griezmann i för kung och fosterland, tyvärr för fransmännens del gick straffen stenhårt i ribban.

När domaren satte pipan till munnen och blåste av första halvlek kunde Frankrike gå till pausvila med en 2-0-ledning.

Fransmännen tog ävev tag i taktpinnen under den andra halvleken. Med cirka 20 minuter kvar av matchen skulle även 3-0 komma. Efter fint kombinerat spel på vänsterkanten av Griezmann, Giroud och Hernandez så letade sig bollen in till Coman inne i straffområdet som enkelt kunde placera in 3-0.

Tvåmålsskytten Coman fick sedan lämna planen till förmån för Jonathan Ikone - och debutanten gjorde ingen besviken. Den offensiva mittfältaren hann vara inne på planen i knappa tio minuter innan han väggade sig fram och kunde utöka fransmännens ledning till 4-0.

Hugo Lloris såg länge ut att få hålla nollan i matchen men på stopptid kunde Albaniens Sokol Cikalleshi reducera på straff.

Frankrike vann matchen med 4-1 och i och med segern seglade fransmännen upp som gruppetta - på samma poäng som Turkiet och Island - fast med bättre målskillnad.

Startelvor:

Frankrike: Lloris - Hernandez, Lenglet, Varane, Pavard - Matuidi, Tolisso - Lemar, Griezmann, Coman - Giroud

Albanien: Strakosha - Mavraj, Xhimshiti, Ismajli - Roshi, Abrashi, Ramadani, Hysaj - Uzuni, Bare, Balaj

Se höjdpunkterna från Frankrikes seger i klippet högst upp i artikeln.