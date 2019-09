TV: Galen andra halvlek när Nederländerna vann mot Tyskland

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Tyskland och Nederländerna ställdes mot varandra i ett tungviktsmöte i EM-kvalet. Inför mötet hade Tyskland vunnit tre av tre möjliga matcher i kvalet medan Nederländerna hade vunnit två tillställningar och förlorat vid ett tillfälle.

När startelvorna släpptes stod det klart att Liverpools Virgil van Dijk bildade mittbackspar med Juventus-spelaren Matthijs de Ligt i Nederländerna. I Tyskland inledde Manchester Citys Ilkay Gündogan på bänken och platserna på innermittfältet axlades av Joshua Kimmich och Toni Kroos.

Memphis Depay var efter åtta minuters spel nära att ge bortalaget ledningen, men Manuel Neuer stod då i vägen. På den efterföljande kontringen var det i stället tyskarna som kunde pricka in matchens första mål. Jasper Cillessen i det nederländska målet stod förvisso pall för Lukas Klostermanns avslut men på returen kunde Serge Gnabry placera in ledningsmålet för tyskarna.

Gnabrys mål var det enda i första halvlek. I paus ledde Tyskland med 1-0.

Nederländerna jobbade sig in i matchen och med kvarten spelad av andra halvlek kunde Frenkie de Jong skicka in kvitteringsbollen efter fint inspel från Ryan Babel. Det målet gav Nederländerna mersmak. Sex minuter därpå tog bortalaget även ledningen, Manuel Neuer stod för en kanonräddning men på returen därpå tog bollen på hemmaförsvararen Jonathan Tah - som skickade in bollen i eget mål.

Glädjen i bortalaget blev kortvarig.

Sju minuter efter Nederländernas ledningsmål tilldömdes tyskarna straff efter att bollen tagit på Matthijs de Lights hand. Toni Kroos var iskall från straffpunkten och kunde behärskat pricka in kvitteringen.

Om första halvlek var något mindre chansfattig var andra raka motsatsen.

Endast sex minuter efter Kroos kvittering så rasslade det återigen till i nätmaskorna. Den här gången var det bortalagets Donyell Malen som kunde ge Nederländerna ledningen. Efter en mycket vacker framspelning från Georginio Wijnaldum kunde Malen - som gjorde debut strax innan med sitt inhopp - skicka in ledningsmålet i öppen kasse.

Tyskarna låg på för ett kvitteringsmål - men det kom aldrig. I stället kunde Nederländerna kontra in 4-2 på stopptid och avgöra matchen genom Wijnaldum, framspelad av Memphis Depay.

Startelvor:

Tyskland: Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz - Gnabry, Reus, Werner.

Nederländerna: Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Promes, Depay, Babel.