TV: "Granen" kan starta mot Finland: "Kan mycket väl spela"

Andreas Granqvist har haft stora skadeproblem, men ser nu ut att vara tillbaka. I helgen gjorde han sin andra hela match med Helsingborg på ett och ett halvt år. Ändå fick han en plats i EM-truppen och Janne Andersson var tydlig med att "Granen" är med som femte mittback.

ANNONS

Men det kan ändå bli så att han går rakt in från start i helgens match mot Finland.

Filip Helander är skadad, Victor Nilsson Lindelöf ska spela Europa League-final med Manchester United, och Pontus Jansson har playoff med Brentford. Så trion kommer inte att vara med mot Finland.

- Nu har vi Granen, Jocke Nilsson och Marcus Danielson. Han (Granen) kan mycket väl spela på lördag om det rullar på som det ska. Sedan är det ju en annan typ av match då än vad det är i EM, säger Janne Andersson.

Granqvist är med i EM-truppen men du har varit tydlig med att han är nummer 26, nu när Jocke Nilsson kommer in som reserv, kommer han då att gå före "Granen"?

- Just i dag är Granqvist nummer 26. Om någon av de fyra andra mittbackarna skadar sig så är Jocke före. Men det är så som det ser ut just i dag.

Granqvists senaste landskamp var i november 2019 när Sverige besegrade Rumänien med 2-0.



ANNONS

När Janne Andersson fick en fråga om han kunde konkretisera varför Granqvist är med i truppen så höll han inte igen utan hade en lång hyllning. Under en utläggningens gång blev Andersson rejält engagerad.

Se hela Janne Anderssons hyllning i spelaren här ovan.