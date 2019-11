TV: Griezmann målskytt mot Albanien - en av åtta att nå milstolpen i landslaget

Redan EM-klara Frankrike ställdes under söndagen mot Albanien i EM-kvalet. Och fransmännen avslutade i stil.

Frankrike fick en drömstart på matchen då man redan efter åtta minuter tog ledningen. På en inläggsfrispark från Antoine Griezmann höll sig Bayern München-mittfältaren Corentin Tolisso framme och nickade in 1-0.

Sedan presenterade sig Griezmann själv i målprotokollet. Högerbacken Leo Dubois vann bollen högt upp på offensiv planhalva och skickade i ett senare skede in bollen i straffområdet. Där befann sig Antoine Griezmann och stötte in 2-0. Det var anfallarens 30 mål i landslaget och det innebär att han är en av åtta franska landslagsspelare att nå milstolpen, enligt statistiktjänsten Opta. De övriga är i tur och ordning Just Fontaine, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, David Trezeguet, Thierry Henry, Zinedine Zidane och Oliver Giroud.

Matchens andra akt förblev mållös och Frankrike vann med 2-0.

- Vi är väldigt glada över segern. Vi visste att det skulle bli svårt. Det var inte lätt att spela på gräset på den nya arenan. Vi startade bra och det var den första halvleken som gjorde skillnad, säger Antoine Griezmann till TF1 enligt Uefa.

Frankrike vann EM-kvalgrupp H på 25 poäng. Tvåa i gruppen slutade Turkiet, som parallelt med Frankrikes möte med Albanien vann med 2-0 mot Andorra efter två mål av Enes Ünal. Albanien slutade på fjärdeplats i gruppen efter att ha inkasserat tretton poäng på tio matcher.

