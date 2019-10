TV: JUST NU: Bale kvitterar mot Kroatien - som protesterar mot målet

Kroatien fick en kanonstart på matchen. Kroaterna tog sig fram i en kontring och bollen gick som på ett löpande band innan den hittade fram till Nikola Vlasic som placerade in bollen bakom Wayne Hennessey i Wales mål.

Wales kvitterade på stopptid i den första halvleken. Ben Davies vann en tuff duell med Mateo Kovacic på offensiv planhalva, vilket fick flera kroater att sluta spela och ropa efter frispark. Davies spelade på och serverade Gareth Bale, som kunde rulla in 1-1.

- Kroaterna ville ha frispark och jag tyckte nog de borde haft den, säger C Mores expert Anders Andersson.

Startelvor:

Wales: Hennessey - Roberts, Rodon, Lockyer, Davies - Allen, Ampadu - Bale, J.William, James - Moore

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic - Mordic, Kovacic - Perisic, Vlasic, Brekalo - Petkovic

Matchen mellan Wales och Kroatien visas på TV12, C More Fotboll och streamas cmore.se. Sändningsstart 20.40, matchstart 20.45.