TV: JUST NU: Efter jättetavlan - Belgien återtar ledningen

Matchen hade knappt börjat innan Belgien en farlig chans. Eden Hazard snodde åt sig bollen på mittplan och spelade fram Michy Batshuayi som kom fri med Guilherme i Rysslands mål. Crystal Palace-anfallaren fick dock bollen för långt ifrån sig och Guilherme kunde freda sitt mål.

Efter dryga tio minuter skulle dock Belgien ta ledningen. Efter en blixtsnabb omställning fick Youri Tielemans bollen utanför straffområdet och placerade in bollen i nät fram till 1-0.

Ledningen stod sig dock inte länge.

15 minuter in i matchen fick Thibaut Courtois en hemåtpassning, men tog för lång tid på sig när han skulle rensa bollen och i stället kunde Denis Tjerysjev rulla in kvitteringen.

- Det är som att hans långa boll inte bär honom. Han snubblar till, tvekar och tvekar när han ska lägga en passning, säger C Mores expert Anders Andersson i sändningen.

- Det är ett vansinnigt misstag och sedan ska han vara glad över att han inte kapar Tjerytjev och hade kunnat åka ut, även om det bara blir varning i straffområdet nuförtiden om man försöker spela på bollen. Men det är naturligtvis en megatabbe, fortsätter han.

I slutet av första halvlek skulle Belgien återta ledningen. Chelsea-stjärnan Hazard föll i straffområdet och domaren valde att peka på straffpunkten. Hazard valde själv att ta hand om straffen och rullade kyligt in 2-1 för Belgien, vilket också var ställningen i halvtid.

Lagens startelvor:

Belgien: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Castagne, Tielemans, Dendoncker, Hazard – Mertens, Batshuayi, Hazard

Ryssland: Guilherme - Fernandes, Nababkin, Jikia, Kudrjasjov, Zjirkov - Akhmetov, Golovin, Kuzjajev, Tjerysjev - Dziuba

Du ser mötet mellan Belgien och Ryssland på TV12, C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 20:45.