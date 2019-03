TV: Englands nya överkörning - krossade Montenegro på bortaplan

England har onekligen fått det att stämma efter två matcher i EM-kvalet. I den första matchen vann man med 5-0 mot Tjeckien och då svarade man för ytterligare en överkörning när Montenegro stod för motståndet.

Men det var Montenegro som gjorde matchens första mål. Marko Vesovic fick bollen på vänsterkanten och han snurrade upp Michael Keane och knorrade in 1-0. Då revanscherade sig Keane och England.

Kort därefter nickade Keane in 1-1 på inläggsfrispark, vilket var hans första landsmål. Sedan var det engelsk dominans. Några minuter före halvtid bröt Callum Hudson-Odoi in från vänsterkanten och testade avslut. Skottet skarvade Ross Barkley i mål fram till 2-1.

Efter halvtid utökade England sin ledning både en, två och tre gånger. 3-1-målet kunde Ross Barkley placera in efter ett läckert klapp-klapp-spel och sedan kunde Harry Kane stöta in 4-1. I den 80:e minuten frispelades Raheem Sterling och gjorde inget misstag, utan satte dit 5-1.

Sterlings mål blev matchens sista och efter två matcher har nu England inkasserat sex poäng i sin EM-kvalgrupp och dessutom har man en målskillnad på 10-1.

Lagens startelvor:

Montenegro: Petkovic - Stojkovic, Savic, Simic, Tomasevic - Marusic, Ivanic, Vukcevic, Vesovic - Baciraj, Mugosa

England: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Rose - Rice, Dele, Barkley - Hudson-Odoi, Sterling, Kane.