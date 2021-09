TV: JUST NU: England tar ledningen genom Jesse Lingard

Englad vilade sina största stjärnor från start när Andorra kommer på besök i VM-kvalet. Jordan Pickford fick lämna ifrån sig målvaktshandskarna till Sam Johnstone. Dessutom inledde giganterna Harry Kane, Raheem Sterling och Luke Shaw, med flera, på bänken. Trent Alexander-Arnold fanns med från start, men har tagit ett steg framåt i plan och startar på vänstermittfälet.

Med dryga kvarten spelad tog Enland också ledningen. Det var Jesse Lingard som hittade rätt och smällde på ett ordenligt skott från rakt framför mål.

England: Johnstone - James, Mings, Coady - Trippier, Henderson, Bellingham, Alexander Arnold - Saka, Bamford, Lingard.

ANNONS

Andorra: Gomes - Rubio, Llovera, Vales, Garcia, Nicolas - Rubio, Rebes, Clemente - Vieira, Sanchez.

Matchen pågår och sänds på C More Fotboll och streamas på C More.