TV: JUST NU: Eriksens succé i landslagscomebacken - målskytt direkt

Danmark var på besök i Amsterdam för att spela träningslandskamp mot Nederländerna under lördagskvällen. Då var Christian Eriksen, 30, tillbaka i en dansk landslagstrupp för första gången på 287 dagar efter hjärtstoppet i sommarens EM-premiär mot Finland.

I halvtidspaus, vid ställningen 3-1 till Nederländerna, blev den förre Ajax-spelaren inbytt till stående ovationer på sin tidigare hemmaarena. En rörd Eriksen applåderade tillbaka och såg ut att ha nära till tårar.

Blott två minuter senare hittade Eriksen nätet när han slog till på ett tillslag i straffområdet och reducerade för Danmark med sitt 37:e landslagsmål i sin 110:e A-landskamp.

- Jag tror banne mig det är första bollkontakten för Christian Eriksen. Det är bara att applådera - och det gör även delar av hemmapubliken. Lyssna på dem, säger C More-kommentatorn Adam Pinthorp.

Eriksen tvingades till ett längre uppehåll från fotbollen efter hjärtstoppet mot Finland den 12 juni i fjol, men gjorde comeback i tävlingssammanhang den 26 februari. Då för sin nya klubb Brentford i Premier League efter att ha brutit kontraktet med Inter. Reglerna i Serie A förbjuder nämligen spelare som fått en hjärtstartare inopererad att spela i ligan.

