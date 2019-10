TV: JUST NU: Kroatien går mot viktig seger i EM-kvalet - efter klackmål av Petković

Kroatien tog ledningen i matchen efter bara några minuter. Luka Modric snodde bollen av Tamás Kádár och helt fri med Peter Gulacsi placerade han kyligt in 1-0 bakom målvakten.

Kroatien utökade ledningen en bit in i första halvleken. Ante Rebic spelade in bollen till Bruno Petković i straffområdet. När Gulasci sprang ut för att försökte skärma av ytorna för anfallaren. Då drog Petković till med en klack runt målvakten, som rullade in i det öppna målet bakom Gulasci.

Kort innan första halvleken var över hade Kroatien även gjort 3-0. Ivan Perisic slog in ett inlägg som tog sig förbi Kadar. Det överraskade Petković något, men anfallaren lyckades ändå få upp ett ben och kunde styra in sitt andra mål i matchen.

I den andra halvleken fick Kroatien straff när Ante Rebić gjordes ner av László Kleinheisler. Fram stegade Ivan Perisic för att ta straffen, men då gjorde Peter Gulasci en fin räddning långt nere vid stolproten och såg till att det fortsatt stod 3-0 till Kroatien. Tyngre för Ungern var dock att Kleinheisler blev utvisad för sitt andra gula kort i situationen.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic - Modric, Brozovic - Rebic, Rakitic, Perisic - Petkovic

Ungern: Gulacsi - Lovrencsics, Korhut, Orban, Kadar - Kleinheisler, Vida - Dzsudzsak, Holman, Sallai - Szalai

