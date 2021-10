TV: JUST NU: Norge kvitterar borta mot Turkiet

Tre lag har dragit ifrån i toppen av grupp G i det europeiska VM-kvalet: Nederländerna, Norge och Turkiet. Under fredagskvällen möttes de två sistnämnda länderna i Istanbul. Inför avspark låg Norge på 13 poäng, medan Turkiet hade samlat ihop elva.

Norrmännen saknade sin stora anfallsstjärna, Erling Haaland, på grund av en muskelskada. Joshua King och Alexander Sørloth fanns också på skadelistan. Samtidigt tvingades Turkiet klara sig utan Ozan Kabak och Caglar Soyuncu som var avstängda.

Turkarna skulle komma att få en drömstart på matchen när Cengiz Ünder vann bollen högt upp i plan och serverade Kerem Aktürkoğlu öppet mål från nära håll. Den sistnämnde gjorde inga misstag när han enkelt satte dit 1-0.

Efter 23 minuter var Norge nära att kvittera när Berat Özdemir höll på att glidtackla bollen i eget mål, men lyckligtvis för honom tog bollen i stolpen.

Norge skulle dock hitta ett 1-1-mål kort före paus efter en snabb hörna som så småningom letade sig fram till Kristian Thorstvedt. Anfallaren satte bollen i mål från nära håll och såg till att matchen var lika på ett in i halvtidsvilan.

Startelvor:

Turkiet: Cakir – Celik, Aziz, Demiral, Erkin – Ödzemir – Ünder, Tufan, Calhanoglu, Aktürkoglu – Yilmaz

Norge: Nyland – Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling – Ødegaard, Berg, Thorsby – Hauge, Thorstvedt, Elyounoussi

Matchen sänds på TV12, C More Fotboll samt streamat på C More.