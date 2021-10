TV: JUST NU: Norge nickar in 1-0 mot Montenegro

Det var en nyckelmatch för både Norge och Montenegro i VM-kvalet på Ullevål i Oslo under måndagskvällen. Inför avspark låg Norge tvåa på 14 poäng i grupp G, två poäng bakom Nederländerna, medan Montenegro låg fyra på elva poäng.

Norge, som bland annat saknade Dortmund-stjärnan Erling Haaland i anfallet, tvingades till en ändring från 1-1-matchen borta mot Turkiet senast när Mats Dæhli gick in och ersatte avstängde Morten Thorsby. För Montenegro startade den förre Halmstads BK- och IFK Norrköping-yttern Sead Haksabanovic som vänsterytter.

Efter en chansfattig matchinledning tog Norge ledningen i den 29:e minuten i efterspelet till en högerhörna. Mittbacken Stefan Strandberg vann en nickduell på bortre stolpen och hittade in till Mohamed Elyounoussi som nickade in 1-0 mitt framför målet och vrålade ut sin glädje.

Startelvor:

Norge: Nyland - Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling - Ødegaard, Berg, Elyounoussi - Hauge, Thorstvedt, Dæhli.

Montenegro: Sarkic - Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic - Kosovic, Scekic, Jankovic - Marusic, Jovetic, Haksabanovic

Matchen sänds på TV12 och C More Fotboll och streamas på C More med start 20:45.