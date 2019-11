TV: JUST NU: Ramsey på väg att skjuta Wales till EM - utökar mot Ungern

Det är mycket i potten när Wales och Ungern möts i den avslutande matchen i EM-kvalgrupp E. Vinnaren kommer tvåa i gruppen och är kvalificerat till nästa års mästerskap. Vid kryss kan Slovakien, som ligger fyra på förhand, knipa andraplats om man besegrar Azerbajdzjan eftersom slovakerna har bättre inbördes möten mot grupptvåan Ungern. Poängställningen inför matchen är följande: Ungern tolv poäng, Wales elva poäng och Slovakien tio poäng. Kroatien är redan klart som gruppvinnare.

I Wales senaste möte med Azerbajdzjan fick Aaron Ramsey börja matchen på bänken, men i matchen mot Ungern väljer förbundskapten Ryan Giggs att starta med Juventus-stjärnan.

Efter dryga kvarten tog Wales ledningen i ödesmatchen. Gareth Bale skickade in ett precist inlägg in i straffområdet och där befann sig Aaron Ramsey och nickade in ledningsmålet för sitt landslag.

Kort efter halvtid utökade Wales sin ledning och det var samme Ramsey som visade vägen. På en inläggsfrispark fläkte sig Kieffer Moore för att försöka nå bollen. Moores försök resulterade i en magnifik passning till Aaron Ramsey som enkelt tryckte dit 2-0.

Startelvor:

Wales: Hennessey - Roberts, Lockyer, Mepham, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore

Ungern: Gulacsi - Lovrencsics, Barath, Lang, Z. Nagy - Patkai, A. Nagy - Dzudzsak, Szoboszlai, Sallai - Szalai

Matchen mellan Wales och Ungern sänds på Sportkanalen och kan streamas på cmore.se. Matchstart 20.45.