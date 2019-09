TV: JUST NU: Serbien reducerar på hörna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Portugal var inför matchen pressat, två kryss och fyra i tabellen samtidigt som ett Ukraina dragit i väg fullständigt med tretton inspelade poäng efter lördagens seger med 3-0 borta mot Litauen.

Det ska dock sägas att Portugal bara spelat två matcher, minst av alla i gruppen och vid seger skulle man också gå om motståndaren Serbien och Luxemburg på andra plats.

Portugal inledde bäst och det var tydligt att Nations League- och regerande Europamästaren var i kraftigt behov av en seger. Serbien fick inrikta sig på försvarsspel och försöka utnyttja misstag från gästerna.

Men en slutprodukt saknades hos Portugal vilket gjorde att den där riktiga målchansen inte kommit efter 20 spelade minuter. Serbien försvarade sig också bra och var kompakta bakåt.

Efter nära 30 minuter spelade kom den hittills hetaste chansen. Efter att fint anfall nådde bollen Ronaldo i straffområdet. Men Juventus-anfallaren fick inte till sitt avslut, i sekvensen efter fick han en ny chans, men då i offsideposition.

Men Serbien var långt ifrån ofarliga och fick en bra möjlighet då Aleksandar Kolarov följde med offensivt från sin vänsterbacksposition. 33-åringen tvingades avsluta med fel fot och skottet gick utanför Rui Patricios stolpe.

I 42:a minuten slogs bollen in i Serbiens straffområde. Då stod målvakten Dmitrovic för ett tveksamt agerande, han krockade in i försvararen Nikola Milenković och bollen landade framför William Carvalhos fötter. Portugisen kunde enkelt slå in bollen till ledning för bortalaget.

I början av andra halvlek fälldes Ronaldo utanför straffområdet, föga förvånande tog han själv hand om frisparken. 34-åringen stegade traditionenligt upp och avslutade, skottet gick någon centimeter utanför högerstolpe.

Serbien försökte sticka upp och skapa möjligheter men Portugal försvarade sig bra och var disciplinerade bakåt. Nytt mål skulle komma, återigen för gästerna i 58:e minuten. Denna gång genom Gonçalo Guedes som stod för en soloprestation och avslutade med vänsterfoten, ett hårt skott som Dmitrovic inte kunde stoppa.

Reduceringen skulle komma, Milenković som var inblandad i Portugals första mål fick revanschera sig efter hörna. Han nådde högst på hörna och nickade resolut in bollen.

Startelvor:

Serbien: Dmitrovic - Milenkovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov - Matic, Milivojevic - Lazovic, Tadic, Kastic - Mitrovic

Portugal: Rui Patricio - Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro - Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes - Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva.

