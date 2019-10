TV: JUST NU: Sterling tvåmålsskytt - England på väg mot överkörning

England föll i fredags lite oväntat mot Tjeckien på bortaplan och ställdes under måndagen inför en ny bortamatch mot Bulgarien i EM-kvalet. Då såg det inledningsvis annorlunda ut. Manchester United-anfallaren Marcus Rashford, som under den här säsongen haft svårt att hitta målet, slog i den sjunde minuten till med ett kanonskott till 1-0.

- Vilket mål av Rashord. Det är ett monsterskott i taket, utbrister C Mores kommentator Åke Unger i sändningen.

Några minuter senare var det dags igen. Raheem Sterling väggspelade sig in i straffområdet och spelade in bollen centralt i banan till Ross Barkley som rullade in 2-0. Chelsea-mittfältaren nöjde sig heller inte med det och utökade senare till 3-0, medan Raheem Sterling strax före halvtid fyllde på till 4-0.

Men första halvan av matchen handlade också om avbrott för rasistiskt beteende från läktarplats. Engelska landslagsspelare varnade redan inför matchen för att de skulle kliva av planen vid rasistiska tillmälen och vid två tillfällen i första halvlek pausades spelet, men kom också igång vid båda tillfällena.

England fortsatte därefter, i andra halvlek, att trycka på för fler mål. Raheem Sterling var i den 69:e minuten kylig och ordnade då 5-0.

Startelvor:

Bulgarien: Iliev - Pashov, Terziev, Hadzjiev, Zanev - Popov, Sarmov, Despodov, Kostadinov, Wanderson - Isa.

England: Pickford - Trippier, Mings, Maguire, Chilwell - Henderson, Barkley, Winks - Sterling, Kane, Rashford.

Matchen började klockan 20.45 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på cmore.se.