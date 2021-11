TV: JUST NU: Turkiet har vänt mot Montenegro

Turkiet hade alltjämt chansen att vinna grupp G och kvala in direkt till VM när sista kvalomgången gick av stapeln under tisdagskvällen. Då krävdes seger borta mot ett avhängt Montenegro, samtidigt som turkarna var beroende av resultatet i Nederländerna-Norge.

Samtidigt var Turkiet ett potentiellt hot mot Sveriges chans att bli seedat i play off-spelet, men då behövdes en storseger i Podgorica. Då tog Montenegro i stället ledningen redan efter tre minuter när man vann bollen högt upp och Fatos Beciraj placerade in 1-0.

Turkarna kvitterade dock till 1-1 mitt i första halvlek när Kerem Aktürkoglu blev helt fri framför mål och skickade bollen i nät. Efter knappa timmen fullbordade turkarna vändningen till 2-1 när inbytte Orkun Kökçü sköt ett distansskott som styrdes in i mål. Det innebär att Turkiet just nu är i play off och att Norge missar VM. Nederländerna toppar alltjämt gruppen.

Startelvor:

Montenegro: Sarkic – Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic – Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic – Beciraj, Osmajic

Turkiet: Cakir – Celik, Söyüncü, Demiral, Erkin – Ömür, Özdemir, Aktürkoglu – Dervisoglu, Calhanoglu - Yilmaz

Matchen sänds på Sportkanalen och streamas på cmore.se med avspark 20.45.