TV: JUST NU: Turkiet utökar ledningen mot Frankrike - efter pangträff av Ünder

Islands vinst på eftermiddagen innebar att det var två pressade landslag som ställdes mot varandra i gruppfinalen i Konya på lördagskvällen. Gästande Frankrike, med CL-finalisterna Hugo Lloris och Moussa Sissoko från start, kom till matchen med två raka vinster och 8-1 i målskillnad i ryggen.

Det var Frankrike som skulle inleda matchen bäst mot Turkiet. Mycket av gästernas spel kom till från högerkanten med Benjamin Pavard och Kylian Mbappé, men fransmännen hade svårt att göra något av det stora bollinnehavet.

Det var i stället Turkiet som skulle ta ledningen.

Detta efter att en långt slagen inläggsfrispark seglat in i straffområdet, som Merih Demiral nådde högst på och nickade in den i straffområdet. Först på bollen kom Kaan Ayhan som nickade in bollen förbi en chanslös Lloris.

Men Turkiet var inte färdigt där.

I slutet av den första halvleken tappade Samuel Umtiti bollen framför eget straffområde. Dorukhan Toköz kom först till bollen och spelade sedan vidare till Cengiz Ünder på högerkanten. Roma-anfallaren gjorde inget misstag, vilket innebar 2-0 till Turkiet.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps var inte alls nöjd med spelet och genomförde ett dubbelbyte i halvtid. Lucas Digne och Blaise Matuidi ersattes av Ferland Mendy och Kingsley Coman.



Startelvor:

Turkiet: Günok - Celik, Ayhan, Demiral, Ali Kaldirim - Tekdemir, Toköz, Kahveci - Ünder, Yilmaz, Karaman

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Pogba, Matuidi, Sissoko - Griezmann, Giroud, Mbappé

Matchen mellan Turkiet och Frankrike sänds på C More Live, TV12 och streamat på cmore.se. Sändningsstart 20.35 och matchstart 20.45.