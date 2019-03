TV: Nico Schulz hjälte för Tyskland - avgjorde i slutminuterna mot Holland

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Tyskland dominerade första halvleken, Holland den andra. Men ett tyskt anfall alldeles i slutet blev avgörande, när tyskarna vann matchen med 3-2. - Det var härligt att det var vi som gjorde ett sent mål i kväll, säger Manuel Neuer enligt Uefas hemsida.

Holland-Tyskland var en historia med två väldigt olika halvlekar. I den första dominerade bortalaget och i den andra dominerade hemmalaget, men ett vasst anfall från tyskarna alldeles i slutet avgjorde matchen.

Tyskland gjorde första målet efter en kvart, när Schulz nådde in till Leroy Sané med ett inlägg från vänster. När Matthijs De Ligt trillade oprovocerat i straffområdet kunde Sané ta emot bollen och trycka iväg en välplacerade volley förbi Cillessen. Då hade dessutom Segere Gnabry redan haft ett fint läge efter bara 90 sekunder.

Samme Gnabry gjorde istället sitt mål senare i halvleken. Anfallaren tog en fin löpning mot vänstersidan och utmanade Virgil Van Dijk inåt i planen. Gnabry fick precis tillräckligt med utrymme för att trycka in ett läcker avslut i krysset.

- Van Dijk är en duktig försvarare, den bästa I världen just nu enligt mig. Jag försökte ta mig runt honom på utsidan, innan jag vände in i planen och sen lyckades jag få in den fint i krysset, säger målskytten efter matchen enligt Uefas hemsida.

Holland kom ut som ett nytt lag i andra halvlek och reducerade direkt. Matthijs De Ligt och de andra starka huvudspelarna hade dröjt kvar i straffområdet efter en hörna och när bollen lyftes in igen nickskarvade 19-åringen in bollen i bortre hörnet bakom Manuel Neuer.

En kvart senare hade Holland fortsatt sin dominans och även kvitterat. Efter en snabb spelvändning hamnade bollen hos Memphis Depay inne i straffområdet, där anfallaren slog till snabbt med ett lågt skott intill ena stolpen.

Men trots holländsk dominans i andra halvlek var det Tyskland som gjorde det sista målet, där två inhoppare samarbetade för framspelning. I ett vass anfall där Ilkay Gundogan spelade bollen i djupled mot Marco Reus som hittade in till Nico Schulz, som blivit helt fri vid straffpunkten, och wing-backen placerade in avgörandet intill ena stolpen.

- I våra tidigare matcher med holländarna var det vi som släppte in mål i de sista minuterna. Så det var härligt att det var vi som gjorde ett så sent mål i kväll, säger Manuel Neuer.

Holland lyckades inte skapa någon mer målchans och Tyskland vann sin inledande match i EM-kvalet med 3-2 efter att laget stått över den första omgången.

Se höjdpunkterna från matchen mellan Tyskland och Holland i spelaren.

Startelvor:

Holland: Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - Wijnaldum, De Roon, F.de Jong - Promes, Depay, Babel

Tyskland: Neuer - Süle, Ginter, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Kimmich, Goretzka, Schulz - Sané, Gnabry