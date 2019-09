TV: Pinsamma missen: Fel nationalsång spelades upp inför avspark

Under lördagen ställdes Frankrike mot Albanien på Parc des Princes. Inför matchen ställde lagen i sedvanlig ordning upp för att sjunga sina respektive nationalsånger. Då såg det albanska laget onekligen förvånade ut. Det var nämligen inte Albaniens nationalsång som spelades, utan Andorras, enligt journalisten Matt Spiro.

Det blev sedan ännu värre för den arrangerade nationen. Speakern skulle be om ursäkt, men stod då för ytterligare en fadäs.

- Vi ber om ursäkt till de armeniska supportrarna, sa speakern enligt Le Parisien.

Albanien hävdade sedan att de skulle få sin nationalsång uppspelad och efter en tids fördröjning kunde rätt nationalsång spelas upp och matchen så småningom dra igång.

Se de märkliga scenerna i spelaren ovan.

Farcical scenes at Stade de France. Kick off delayed after they played Andorra’s national anthem instead of Albania’s. Announcer just apologised for the delay but he apologised to... Armenia!