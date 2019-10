TV: Ronaldo nådde milstolpe - gjorde sitt 700:e mål

Idag förlorade Portugal sitt möte med Ukraina vilket gjorde vinnaren klar för EM. Ronaldo själv hade en liten ljuspunkt då han nådde en milstolpe och satte sitt 700:e mål i karriären för både klubblagen och landslaget.



Målet satt i 72:a matchminuten i EM-kvalmötet då Taras Stepanenko fick bollen på armbågen och domaren dömde hands vilket gav bortalaget en straffspark, en straff som Ronaldo satte säkert i mål.

Portugisen startade sin karriär i Sporting Lissabon och tog sig sedan vidare ut i Europa genom att flytta till Engelska Manchester United följt av Real Madrid. Stjärnan spelar nu i Italienska Juventus.

700 - Cristiano Ronaldo has scored his 700th career goal for club and country:



Sporting CP - 5

Manchester United - 118

Real Madrid - 450

Juventus - 32

Portugal - 95



Legendary. pic.twitter.com/kH6pHYR7qK