TV: Ronaldo rånades på hjälterollen: "Helt klart att bollen är inne"

Under lördagen ställdes Portugal borta mot Serbien i VM-kvalets andra omgång. Bägge lagen vann sina respektive första matcher i grupp A och i mötet mellan lagen fick Portugal en drömstart.

Drygt tio minuter in i matchen skickade Bernardo Silva in ett precist inlägg som Diogo Jota, till vardags i Liverpool, kunde nicka in fram till 1-0.

Samme man skulle drygt 30 minuter in i matchen bli tvåmålsskytt. Åter igen nickade han in ett inlägg, denna gång från Cedric Soares. Målet innebar 2-0 till Portugal, vilket också var ställningen i halvtid.

Serbien hade problem i första halvlek – men fick en drömstart på den andra.

Ett inlägg från höger nådde Aleksandar Mitrovic som från nära håll kunde nicka in reduceringen till 1-2. Målet var forwardens 39:e i det serbiska landslaget, vilket gjorde att han skrev historia som den spelare som gjort flest mål i det serbiska landslaget.

En kvart in i andra skulle sedan kvitteringen komma. Efter en snabb omställning friställdes Filip Kostic och han gjorde inget misstag när han rullade in 2-2 med högerfoten.

I slutet av matchen såg Cristiano Ronaldo ut att bli stor hjälte för Portugal. Efter att Serbiens målvakt hamnat på mellanhand stötte Ronaldo in vad som såg ut att bli 3-2. Men målet godkändes inte trots att bollen såg ut att vara klart inne.

-Ja, visst är bollen inne, kommenterade C Mores Åke Unger.

- Den första vinkeln vi såg är det helt klart att bollen är inne, fyllde expert Hasse Backe i.

Ronaldo blev rasande för att målet inte godkändes och viftade yvigt mot den assisterande domaren vilket gjorde att han varnades.

- Cristiano Ronaldo är vansinnig. Han menar att den är ett par decimeter inne, kommenterade Åke Unger.

Matchen slutade 2-2 sedan målet alltså inte godkänts