TV: Så gick det i EM-kvalet: Schick stor matchhjälte när Tjeckien vände och vann

Tjeckien - Bulgarien 2-1 (1-1)

På Generali Arena i den tjeckiska huvudstaden ställdes Bulgarien, som kryssat i sina två inledande matcher, mot ett hemmalag, som senast mot England blev totalt överkörda med det förnedrande slutresultatet 5-0. Att den svidande förlusten kanske håller i sig drog gästerna nytta av redan i den sjunde minuten. Då nickade nämligen Ismail Isa in ledningsmålet efter ett vackert inlägg signerat lagkaptenen Ivelin Popov. Men bara några minuter senare var kvitteringen ett faktum efter att Roma-anfallaren Patrik Schick avslutat distinkt i straffområdet. Men Schick var inte färdig där utan kunde även fullborda tjeckernas vändning och skjuta in 2-1. Ett mål som blev matchens sista.

Ukraina - Serbien 5-0 (2-0)

Under veckan hade fyran i B-gruppen Serbien rest till Ukraina och Lviv för ett möte med ledaren av densamma. Men det var ett rätt formstarkt Serbien som hemmalaget ställdes emot. Inte en enda förlust på sina åtta senaste matcher och ett starkt kryss borta i Portugal senast det begav sig. Trots den gästernas goda form var det hemmalaget som dominerade inledningen av matchen och tillslut fick man utdelning. Inom loppet av två minuter gjorde nämligen mittfältstalangen Viktor Tsygankov två mål efter bland annat en riktig fullträff utanför straffområdet. I den andra halvleken var det dags igen för hemmalaget då mittfältsstjärnan Yevhen Konoplyanka klev in i banan och vek in bollen vid den bortre stolpen. Innan domare Antonio Mateu Lahoz hann förkunna att matchen var slut lyckades hemmalaget utöka sin ledning två gånger om vilket innebar att slutresultatet tillslut skrevs till 5-0.

Nordmakedonien - Polen 0-1 (0-0)

Under kvällen drabbade Makedonien, eller rättare sagt Nordmakedonien, samman med gruppettan Polen, som imponerat med bland annat en tung seger borta i Österrike. Men det var inte en särskilt imponerande insats man fick se av gästerna, i en mållös första halvlek, där hemmastarka Makedonien stod upp bra och skapade flertalet målchanser. I början av den andra halvleken tog däremot bortalaget ledningen efter att Krzysztof Piątek varit sist på bollen vid en tilltrasslad situation. En ledning som gästerna lyckades hålla vilket innebär att Polen fortsatt är gruppetta tätt följt av Israel med två poäng mindre.

Österrike - Slovenien 1-0 (0-0)

Förbundskapten Franco Fodas Österrike kan man inte påstå har imponerat i de två inledande matcherna av EM-kvalet. Dubbla förluster inledningsvis mot Polen och Israel samtidigt som gästerna står på två poäng efter två oavgjorda matcher. Under kvällens möte hade man i den första halvleken ett stort spelövertag, med 70 procent i bollinnehav, men bortakeepern Jan Oblak stod pall för trycket och gjorde att slovenerna kunde gå till halvtidsvilan med 0-0. I den andra halvleken såg det länge ut att sluta mållöst men inhopparen Guido Burgstaller ville annat. Den nyinbytte Schalke-anfallaren behövde endast några minuter på sig för att i den 74:e minuten skjuta in en retur från Oblak och ge hemmalaget ledningen. En ledning som höll sig matchen ut.

Georgien - Gibraltar 3-0 (1-0)

I Tbilisi vann Georgien under fredagskvällen efter en insats där man under långa stunder hade ett stort spelövertag. Efter den offensive mittfältaren Valerian Gvilias ledningsmål fortsatte den Georgiske showen under resterande 45, där Giorgi Papunashvili utökade ledningen och Vato Arveladze fastställde slutresultatet 3-0. Således knep Georgien sina första poäng i grupp D medan Gibraltar fortsatt står kvar på noll inspelade pinnar.

Lettland - Israel 0-3 (0-1)

I mötet mellan Lettland och Israel var det relativt jämnt lagen emellan i den första halvleken. Det som däremot skilde dem åt var gästernas Eran Zahavi fantastiska frisparksmål där han i den tionde matchminuten curlade bollen över muren och sköt in 0-1. Väl i den andra halvleken fortsatte gästerna att skapa chanser och i den 60:e minuten var det återigen dags för Zahavi att kliva fram och skjuta in utökningen. Innan domaren han förkunna att matchen var över gjorde samme Zahavi 3-0 och fastställde slutresultatet.

Litauen - Luxemburg 1-1 (0-1)

Efter förlusten senast, hemma mot Ukraina, ställdes gästerna från Luxemburg mot Litauen i Vilnius. Bortalaget fick också en bra start då man efter 21 minuters spel gjorde 0-1 genom Gerson Rodrigues. Trots att hemmalaget fick spela med tio, och till sist nio, man under hela den andra halvleken lyckades man ändå vaska fram en kvittering genom ett riktigt drömmål signerat Arvydas Novikovas. Ett mål som innebar att Litauen knep en poäng när man kryssade hemma mot Luxemburg.

Montenegro - Kosovo 1-1 (0-1)

Tidigare under veckan reste Kosovo till den montenegrinska huvudstaden för ett möte med Montenegro på Gradski Stadion i Podgorica. Gästerna fick en fin start på matchen när man efter 24 spelade minuter gjorde matchens första mål. Målskytt? Werder Bremens och Kosovos anfallstalang Milot Rashica. I den andra halvleken kvitterade däremot hemmalaget genom Stefan Mugošas fullträff, vilket innebar 1-1 och ett oavgjort resultat efter 90 minuter plus tillägg.