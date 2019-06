TV: Så gick det i EM-kvalet: Verratti säkrade sent Italiens seger

Italien - Bosnien 2-1 (0-1)

Från en gruppetta till en annan. Italien har, liksom Belgien, inkasserat nio poäng av nio möjliga. Men under tisdagen väntade den, på pappret, kanske svåraste nöten att knäcka. Bosnien, som stod för motståndet, har nämligen spelare som Miralem Pjanić, Edin Džeko och Muhamed Bešić. Och bortalaget tog även ledningen i matchen genom just Edin Džeko i den 32:a minuten. Efter ett fint förarbete av Edin Višća ledde bollen fram till Džeko, som enkelt kunde lägga in bollen i öppen kasse. I början av den andra halvleken kom dock kvitteringsmålet från hemmalaget. Och det var ett riktigt snyggt sådant. På passning av Federico Bernardeschi kunde Lorenzo Insigne, på halvvolley, skjuta in 1-1. Efter en tydlig press av hemmalaget kom också 2-1 i den 86:e minuten. Efter ett fint italienskt anfall fick Marco Verratti bollen utanför straffområdet och sköt in ledningsmålet. Således slutade matchen mellan Italien och Bosnien med hemmaseger, 2-1.



Island - Turkiet 2-1 (2-1)

Inför mötet mellan Island och Turkiet kom det mesta av snacket att handla om en viss flygplatsincident, istället för om själva matchen. Det jag syftar på är uppståndelsen kring att det turkiska laget tvingades stå i passkontrollen på Island – i flera timmar. Väl i matchen var det hemmalaget som började bäst och gjorde även det första målet i den 21:a matchminuten. Det var efter ett inlägg som Ragnar Sigurdsson höll sig framme och kunde nicka in 1-0. Tio minuter senare var det dags igen för Island och Sigurdsson. Återigen på en fast situation stannade samme Sigurdsson kvar vid bortre stolpen och kunde nicka in utökningen, till hemmapublikens stora glädje. Några minuter innan halvtid kom reduceringen för gästerna genom ett nickmål, än en gång på en fast situation, av Dorukhan Toköz. I den andra halvleken lyckades Island hålla undan och inkasserade således tre nya poäng efter sammanlagt 2-1 mot Turkiet.

Belgien - Skottland 3-0 (1-0)

Efter segern senast mot Kazakstan kan man inte sammanfatta den belgiska inledningen av EM-kvalet som annat än programenlig. Tre förväntade segrar, nio poäng och en förstaplats. Skottland då? Förutom den mycket oväntade 3-0 förlusten borta mot Kazakstan har man inför kvällens möte två raka segrar. Efter ett stort spelmässigt övertag, med 70 procent i bollinnehav, fick belgarna utdelning precis innan halvtidsvilan. Det var efter ett samspel mellan Hazard bröderna som bollen lobbades till Romelu Lukaku, som innanför straffområdet kunde nicka in 1-0. I den andra halvleken kom utökningen genom samme Lukaku, som kunde skjuta in 2-0 efter en tung press av hemmalaget i inledningen av den andra halvleken. I slutet av matchen fick även Kevin De Bruyne skjuta in sitt första mål för dagen och fastställa slutresultatet 3-0.

Kazakstan - San Marino 4-0 (1-0)

Under eftermiddagen ställdes världens sämsta lag, enligt Fifas världsrankning, San Marino mot Kazakstan. Efter den svidande 9-0 förlusten senast för bortalaget såg det, under den första halvleken, klart bättre ut med en tydligare organisation och bättre försvarsspel. Det häll däremot bara i 46 minuter. I den första halvlekens första stopptidsminut öppnade nämligen kazaken Islambek Kuat målskyttet med att skjuta in sitt blott fjärde landslagsmål och göra 1-0 till hemmalaget. I den andra halvleken accelererade hemmalaget och utökade flera gånger om. Det sista målet stod lagkaptenen Bauyrzhan Islamkhan efter att ha avlossat ett vackert långskott och fastställde slutresultatet 4-0.

Azerbaijan - Slovakien 1-5 (1-3)

Ett målrikt möte i Baku slutade, inte helt oväntat med slovakisk seger. Efter 0-3 i paus var matchen redan avgjord och bland målskyttarna fanns spelare som Marek Hamšík och Juraj Kucka. I den andra halvleken utökade samme Hamšík, till vardags i Dalian Yifang, bortalagets ledning, Azerbaijan reducerade densamma och Dávid Hancko utökade Slovakiens ledning och fastställde slutresultatet 1-5. I och med kvällens resultat ligger nu Slovakien tvåa i gruppen medan Azerbaijan kvarstår på en jumboplats med noll inspelade poäng.

Grekland - Armenien 2-3 (0-2)

Efter förlusten senast mot Italien ställdes Grekland mot Armenien, som å andra sidan kom från en vinst hemma mot Liechtenstein. Armenierna fick också en fin start på matchen när dem, redan i den åttonde minuten, spräckte målnollan. Efter en fin framspelning av Tigran Barseghyan kunde Aleksandre Karapetyan runda den grekiske målvakten och lägga in gästernas ledningsmål. Trots ett stort grekiskt bollinnehav var det återigen gästerna som målade. Denna gång genom Gevorg Ghazaryan i den 33:e minuten. I den andra halvleken hände en hel del. Försök hänga med nu. Först reducerade Greklands Carlos Zeca, sedan utökade Tigran Barseghyan Armeniens ledning och till sist reducerade Kostas Fortounis och fastställde slutresultatet 2-3.

Ryssland - Cypern 1-0 (1-0)

Senast mot San Marino, för Ryssland, ledde man med 4-0 i paus. Men det var inte riktigt den typen av överkörning som bevittnades under kvällens möte mot Cypern. 1-0, den här gången, kom först efter 38:a spelade minuter genom Aleksei Ionov. Passningen och det fina förarbete, det kom genom ytterbacken Fedor Kudryashov. Målen och även spelkvalitén i den andra halvleken uteblev när Ryssland, i och med dagens seger, inkasserade tre nya poäng i jakten på en plats till EM nästa sommar.

Ungern - Wales 1-0 (0-0)

På Groupama Aréna i Budapest ställdes Wales, som förlorade senast mot Kroatien, mot ett hemma starkt Ungern. Hemmalaget visade också varför man är så pass starka på hemmaplan med ett imponerande spel men inget av lagen skapade särskilt många heta målchanser. De första 45 slutade i och med det mållöst, 0-0. Den halvleken trodde jag, och nog flera med mig, skulle förbli mållösa men i den 80:e matchminuten spräckte ungrarna målnollan. Detta efter en rörig situation i straffområdet där bollen kom till Máté Pátkai, som distinkt kunde skjuta in 1-0, vilket också blev slutresultatet.

Vitryssland - Nordirland 0-1 (0-0)

Den första halvleken mellan Vitryssland och bortalaget Nordirland slutade alltjämt mållöst där Nordirland hade den bästa, av få målchanser. Väl i den andra halvleken såg det länge ut att sluta mållöst i den vitryska huvudstaden men en viss McNair ville annat. I matchens 86:e minut tog nämligen Paddy McNair sig förbi några vitryska försvarare, sköt distinkt in gästernas ledningsmål och fastställde slutresultatet 0-1.

Liechtenstein - Finland 0-2 (0-1)

Efter en mycket kraftig dominans av gästerna från Finland kom till slut ledningsmålet efter 37 spelade minuter. Det var efter ett bolltapp av en hemmaspelare som Robin Lod kunde sno åt sig bollen, ta sig runt på kanten och passa till en fristående Teemu Pukki, som enkelt kunde lägga in 0-1, i öppet mål. Trots den tunga dominansen av finländarna slutade den första halvleken med “bara” en uddamålsledning. Efter en väl genomförd kontring, i den 57:e minuten, kunde Benjamin Källman skjuta in utökningen. Denna gång på passning av nyinbytte Lassi Lappalainen. Ett mål som blev matchens sista vilket innebar att Finland vann med 0-2 och kvarstår som tvåa i gruppen med nio inspelade poäng.