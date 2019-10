TV: Schough skiftar fokus: "Klart man kommer hit och är lite nedstämd"

Landslaget befinner sig just nu i Ungern för sitt kommande EM-kvalmöte. Laget landade under måndagen och fick in en första träning på ungersk mark under kvällen. De har haft en ledig dag nu under tisdagen och TV4 har intervjuat Olivia Schough om hennes tankar kring kommande mötet med Ungern.

Schough, som till vardags håller till i Djurgården, har det just nu tungt i klubblaget, då Djurgården kämpar för nytt kontrakt i damallsvenskan. Därmed ser hon nu fram emot att få spela matcher med landslaget.

- Ja, alltså det är ju en svår situation hemma såklart, men hade jag varit kvar hemma så hade det bara varit att köra på. Nu när vi är här vill jag inte jämföra det på något sätt utan nu är det landslag och EM-kval så det är bara fullt fokus på det, säger hon till TV4.

Hur svårt är det, att släppa fokus på Djurgården och er bottenplats i tabellen?

Kan man verkligen koncentrera sig på landslaget?

- Det brukar ta en eller två dagar innan man är fullt på plats i kropp och skalle, men det brukar gå ganska bra.

Hur påverkas du, som spelare och allmänt av situationen hemma kontra landslaget?- - Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte blev påverkad av situationen hemma. Det är såklart en väldigt tråkig sits vi är i, jag har aldrig varit i denna situationen förut och det är mycket värre än jag någonsin kunnat tro. Det är klart att man kommer hit och är lite nedstämd i början, men det brukar gå över ganska snabbt när man kommer in i EM-snacket.

Schough fokuserar därmed nu på landslaget. Hon tror på en liknande matchbild som den när Sverige besegrade Lettland med 4-1 i EM-kvalpremiären.

- Jag tror inte att Ungern riktigt kommer ligga så lågt som Lettland gjorde, men hyfsat lik matchbild blir det säkert. Vi mötte ju Ungern i förra kvalet också och det var ingen enkel match. Det är bara att gå in och flytta boll så mycket som möjligt för jag misstänker att vi kommer att ha mycket boll. Försöka få dem i rörelse så vi kan öppna upp chanserna och på så sätt göra mål.

Vad tänker du om dina chanser till spel?

- Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är väldigt tuff konkurrens på mina positioner och nu är Fridolina Rolfö tillbaka också, så det är tufft men det är kul med konkurrens tycker jag.

Det sporrar lite med antar jag?

- Ja, men verkligen och man gillar ju alla här i laget. Självklart vill man spela, men det är bara att gilla situationen och det är ganska gött att bara vara här.

Matchen sänds på C More Live 5 och streamat på cmore.se. Avspark är klockan 20.15.