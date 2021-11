TV: Segerskytten Morata efter hatet: "Karma slog tillbaka"

Se intervjun med Álvaro Morata i spelaren ovan.

Efter sommarens EM-mästerskap fick Álvaro Morata utså en hatstorm på grund av sina insatser.

Under söndagen skickade han Spanien till VM.

- Ikväll slog karma tillbaka för alla de tuffa ögonblicken, säger Morata till C More.