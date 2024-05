TV: Sverige körde över Irland - säkrade första EM-kvalsegern

Sverige hade inlett EM-kvalet med att spela 1-1 mot England på Wembley och 0-1 hemma mot Frankrike på Gamla Ullevi. Detta är en resultatrad som gjorde att Peter Gerhardssons landslag parkerade på tredje plats i gruppen, bakom just Frankrike och England.

Men under fredagskvällen var laget på jakt efter kvalspelets första seger när man begav sig till Dublin för att ställas mot gruppjumbon Irland, som hade förlorat sina två inledande matcher.

När startelvorna presenterades stod det klart att Peter Gerhardsson gjorde tre förändringar från den startelva som ställdes mot Frankrike i den senaste kvalmatchen.

In i startelvan kom Zecira Musovic, Nathalie Björn och Madelen Janogy och de ersatte Jennifer Falk, Hanna Lundkvist och Stina Blackstenius.

I matchupptakten var det dock Irland som fick den bästa starten och hemmalaget tryckte på för ett ledningsmål via flertalet inlägg och fasta situationer. Bland annat uppstod viss oro i det svenska straffområdet efter en högerhörna i den nionde minuten, men de svenska spelarna kunde avvärja faran till sist.

Efter 20 minuters spel var det dags för nästa farlighet när Irland lyckades ta sig in bakom Sveriges backlinje. Det efterföljande inspelet landade framför fötterna på Jessica Ziu, men hon lyckades inte få sitt avslut från nära håll på mål och Musovicsnolla var intakt.

I stället var det Sverige som skulle ta ledningen när Johanna Rytting Kaneryd rann igenom efter 26 minuters spel och placerade in ledningsmålet efter en genomskärare från Kosovare Asllani.

- Det är det här vi förväntar oss och vill ha av Kosovare Asllani, att hon hittar medspelarna och sätter dem i bra lägen. Sen är det ett bra avslut, högt, konstaterade TV4 Play-experten Marcelo Fernandez.

Kort efter målet fortsatte Sverige att skapa målchanser och i samband med en hörna gick Filippa Angeldal ner i straffområdet efter en duell med en försvarsspelare. Men domaren vinkade avvärjande och Sverige fick vänta på ytterligare utdelning.

- Det är en solklar straff. Ett fegt beslut av domaren, det är bara dåligt, suckade Marcelo Fernandez.

Den svenska 1-0-ledningen stod sig också under resten av den första halvleken och Peter Gerhardssons lag hade med andra ord slagläge inför den andra halvleken. Men innan matchen sparkades igång gjorde Sverige ett byte när Nathalie Björn, som fick en smäll i den första halvleken, byttes ut samtidigt som Hanna Lundkvist kom in.

Trots bytet och att Sverige under stunder var skakat under den första halvleken kunde gästerna ta tag i taktpinnen under upptakten av den andra akten.

Först var Madelen Janogy nära att raka in 2-0-målet efter ett målvaksmisstag, men den gången hann försvarare emellen. Därefter sprang sig Fridolina Rolfö loss, men hon fick se sig nekad av Courtney Brosnan i hemmamålet.

Till sist skulle dock utdelningen komma och i den 62:a matchminuten fick Fridolina Rolfö bollen i utkanten av straffområdet. Med en välplacerad höger kunde hon sedan utöka den svenska ledningen.

Efter Rolfös mål gick luften ur de irlänska spelarna och med fem minuter kvar av matchen skulle matchens förgrundsfigur Johanna Rytting Kaneryd återigen visa framfötterna.

Hon skenade i väg längs högerkanten och hittade fram till en fristående Matilda Vinberg. Hon missade förvisso sitt friläge, men på den efterföljaned returen kunde Rytting Kaneryd raka in 3-0-målet i det tomma målet.

- Hon är överlägsen i det svenska landslaget den här kvällen, Rytting Kaneryd, slog Marcelo Fernandez fast.

Rytting Kaneryd efter matchen:

- Det känns som en matchbild som passar mig, mycket yta och jag hade övertag på min kant, jag älskar sådana här matcher, säger hon till TV4.

Målet blev matchens sista och slutresultatet skrevs till just 3-0. Dessa siffror innebär att Sverige säkrar sin första trepoängare i EM-kvalet. Således är Peter Gerhardsson i högsta grad med i kampen om de två första platserna i gruppen, som innebär en direktplats till EM i Schweiz 2025.

- Vi alla vet vad vi spelar för i dag, Marika, hoppas hon är stolt över oss. Hon älskar ju att vinna, säger Rytting Kaneryd.

Kosovare Asllani:

- Det var fysiskt, lite tjurigt emellanåt men det var vi förberedda på. Vi gick in i duellspelet också. Vi får med oss tre viktiga poäng i dag, säger hon till TV4.

Startelvor:

Irland: Brosnan - Patten, Hayes, Quinn, McCabe, Stapleton - Barrett, Agg, Connolly, Ziu - Carusa.

Sverige: Musovic - Björn, Sembrant, Eriksson, Andersson - Angeldal, Asllani, Zigotti Olme - Rytting Kaneryd, Janogy, Rolfö.