TV: Tyskland fortsatt segerlöst i Nations League - kryssade borta mot Schweiz

Tyskland förblir segerlöst i Nations League. Efter att ha kryssat mot Spanien i torsdags, kryssade man under söndagkvällen mot Schweiz. Matchen slutade 1-1.

Efter att ha kryssat mot Spanien i torsdags, var Tyskland ute efter sin första trepoängare i Nations League då man reste till Schweiz under söndagskvällen - och det började bra.

Med kvarten spelad tog Tyskland ledningen. Julian Draxler misslyckades med att ta sig förbi en schweisisk försvarare, men lyckades i situationen efter peta bollen till Ilkay Gündogan utanför straffområdet - som placerade in 1-0 bakom Yann Sommer.

Tio minuter in i den andra halvleken lyckades Schweiz kvittera, dock. Breel Embolo avancerade igenom Tysklands planhalva via vänsterkanten, innan han vände inåt i straffområdet och hittade Silvan Widmer - som dundrade in 1-1.

Under den sista delen av matchen skapade Schweiz mest. Hemmalaget var bekväma med boll, rullade runt och hittade avslutslägen. Den schweiziske inhopparen Ruben Vargas kom närmst med en klackspark precis utanför Bernd Lenos stolpe, men inget av lagen lyckades hitta nätet för en andra gång i matchen. Matchen slutade som en oavgjord historia, 1-1.

Tyskland åker därmed hem ifrån landslagsuppehållet segerlöst, med två kryss. För Schweiz del, blev det ett kryss och en förlust (2-1 mot Ukraina).

Startelvor:

Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Benito - Embolo, Sow, Xhaka, Steffen - Seferovic

Tyskland: Leno - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Sané, Draxler, Werner