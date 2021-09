TV: Ukraina knep en poäng av Frankrike - efter debutmålskyttens kanon

När startelvorna presenterades stod det klart att Anthony Martial, till vardags i Manchester United, inleder på topp för Frankrike bort mot tränare Oleksandr Petrakovs Ukraina.

Det var däremot inte Martials gäng som spräckte nollan i matchen. I stället var det hemmaspelande Ukraina som skickade in det första målet på Olympiastadion i Kiev, efter att mittfältaren Mykola Sjaparenko dundrat in sitt första landslagsmål. Av tv-bilderna att döma såg debutmålskytten ut att fälla glädjetårar efter fullträffen.

I och med fullträffen ledde Ukraina med uddamålet när domaren blåste av den första akten för pausvilan.

ANNONS

Under den andra halvleken behövde fransoserna bara fem minuter på sig för att få in en kvittering. Det var efter en något rörig situation som berörde Anthony Martial kunde fippla in bollen bakom den ukrainske keepern.

Efter utjämningen hade båda lagen bud på fler mål, men det föll inga fler fullträffar under den andra halveleken i den ukrainska huvudstaden - alltså slutade matchen 1-1.

Se tabelläget i ländernas grupp - där Finland besegrade Kazakstan tidigare under lördagen - i VM-kvalet i grafiken nedan.

Startelvor:

Ukraina: Pjatov - Matvijenko, Kryvtsov, Zabarnyj - Tymtjyk, Stepanenko, Sjaparenko, Mykolenko - Jarmolenko, Jaremtjuk, Tsyhankov.

Frankrike: Lloris - Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne - Coman, Tchouameni, Pogba, Rabiot - Griezmann - Martial.