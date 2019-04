TV: USA:s vapen - satte fem mål med pannan

I natt, svensk tid, slog USA:s damer Belgien med 6-0 i en vänskapsmatch i Los Angeles. Fem av målen kom på nickar, fyra under den första halvleken. Carli Lloyd var tillbaka i startelvan och ledde vägen med två nickmål och en assist. Christen Press svarade för tre målpass.

För några dagar sedan vann USA mot Australien med 5-3. Sverige möter USA i sin sista gruppspelsmatch i VM den 20 juni.

Segern mot Belgien blev också en milstolpe för förbundskapten Jill Ellis. Det var hennes 92:a och hon gick därmed om Pia Sundhage som USA:s näst mest segerrika förbundskapten.

She lives for the big stage.@CarliLloyd with her first of 2019! pic.twitter.com/4je2sf6bGJ — U.S. Soccer WNT (@USWNT) 8 april 2019

