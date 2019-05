TV4 och C More förlänger - fortsätter sända svenska cupen och landskamper för dam- och U21-landslaget

TV4 och C More är sedan tidigare exklusiv avsändare av all svensk och europeisk landslagsfotboll för herrar. Nu har avtalet med Svenska Fotbollförbundet för bland annat svenska cupen och damlandslaget förlängts i ytterligare fem år, fram till och med 2025 respektive 2024. - Vi är väldigt glada över att fortsätta samarbetet med Svenska Fotbollförbundet, som befäster TV4 och C More som landslagsfotbollens hemvist, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport på TV4 och C More.

Fram till och med 2022 sänder TV4 och C More all landslagsfotboll för herrar, och i sommar sänds även fotbolls-VM i Frankrike för damer exklusivt på TV4 och C More. Nu är det också klart att rättigheterna till det svenska damlandslagets landskamper (inklusive EM-och VM-kval), U21-landslagets hemmamatcher, Vinterturnén, futsallandslaget och alla övriga ungdomslandslag förvärvats av TV4 och C More till och med 2024. Damlandslagets landskamper sänds tillsammans med SVT och där sänder TV4 och C More två matcher per år.

- Fotbollsintresset är enormt och vi ser fram emot att kunna förmedla landslagsfotboll på alla nivåer, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport på TV4 och C More.

Även Svenska Cupen, vars nuvarande avtal sträcker sig över 2019/2020, förlängs. Det nya avtalet innebär att TV4 och C More kommer att sända turneringen för både damer och herrar till och med 2024/2025. Finalerna i svenska cupen sänds från och med 2021 av SVT.

- Intresset för Svenska Cupen växer varje år och inrymmer både Åshöjden-historier och kraftmätningar mellan Sveriges största klubbar.

- Våra medierättigheter är viktiga för oss, och att vi nu förlänger vårt avtal med TV4 och C More, avseende rättigheter som damlandslagets matcher och svenska cupen, ger oss en långsiktighet och trygghet som är av stor betydelse för vår verksamhet. Att vi dessutom säkrar att damlandslaget och svenska cupen får bästa möjliga förutsättningar att nå så många som möjligt, är naturligtvis strategiskt mycket viktigt för oss, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Landslagsfotbollens absoluta hemvist är TV4 och C More, som i sommar bland annat sänder fotbolls-VM i Frankrike, Sveriges EM-kvalmatcher för herrar mot Malta (7 juni) och Spanien (10 juni) och Afrikanska mästerskapen.