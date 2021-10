Uppgifter: Bara en veckas förberedelser inför Qatar-VM 2022

Fotbolls-VM 2022 spelas i Qatar mellan den 21 november och den 18 december. Nu rapporterar ansedda L'Equipe, som hänvisar till läckta Uefa-dokument, att spelarna kommer släppas från sina klubblag så sent som den 14 november, alltså bara en vecka innan mästerskapet börjar.

Inför sommarens EM, som startade den 11 juli, samlades det svenska landslaget den 24 maj i Båstad.

Qatars värdskap för turneringen har kritiserats från flera håll, bland annat på grund av landets bristande mänskliga rättigheter. The Guardian släppte tidigare i år en rapport som visade att minst 6 500 gästarbetare hade dött under förberedelserna till VM, medan en rapport från Amnesty uppger att 15 000 gästarbetare dog i Qatar mellan 2010 och 2019.

Vidare skriver den franska tidningen L'Equipe att gruppspelet i Champions League startar redan den 6 september och avslutas tidigt i november till följd av att VM spelas på vintern.

Under tisdagskvällen fortsätter Sverige sitt VM-kvaläventyr hemma mot Grekland.

