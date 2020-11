Uppgifter: Giggs misstänkt för misshandel av sin flickvän

Manchester United-ikonen Ryan Giggs, numera förbundskapten för Wales A-landslag, rapporteras vara misstänkt för misshandel av sin flickvän.

Flera brittiska medier, däribland The Independent och The Telegraph, refererar till engelska tidningen The Sun, som uppger att Giggs greps av brittisk polis under söndagskvällen efter larm om oroligheter. Giggs uppges därefter ha förts till en polisstation, men ska sedan ha släppts mot borgen efter flera timmar med förhör.

- Polisen tillkallades på söndagen efter rapporter om oroligheter. En kvinna i 30-årsåldern hade mindre skador, men behövde inte behandling. En 46-årig man greps, säger en talesperson för Manchester-polisen enligt The Sun.

Enligt The Sun har vidare en representant för Giggs klargjort, för tidningen, att förbundskaptenen nekar till alla anklagelser. Han samarbetar dock med polisen och kommer att hjälpa till i utredningen, menar representanten.

Giggs skulle under tisdagen ha tagit ut sin nya landslagstrupp till den kommande landslagssamlingen, men under måndagen kom besked från Wales fotbollsförbund om att trupputtagningen har skjutits upp. Förbundet meddelade också, via sin hemsida, att man är medvetet om "en påstådd incident med Ryan Giggs".

Wales ställs den 12 november mot USA i en träningsmatch och därefter väntar den 15 november spel mot Irland och den 18 november spel mot Finland i Nations League. Giggs tog under 2018 över som förbundskapten för landslaget, men är mest känd för sina år som spelare i Manchester United. Giggs har gjort flest matcher i Uniteds historia.